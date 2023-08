Le rouble s'est raffermi jeudi, prolongeant sa remontée depuis un plus bas de plus de 16 mois face au dollar après l'intervention de la banque centrale sur le marché des changes, la Russie abandonnant effectivement sa règle budgétaire pour tenter de stabiliser sa monnaie.

A 0742 GMT, le rouble était 0,2% plus fort contre le dollar à 96,99.

Le rouble a chuté à 98,0725 mercredi, son point le plus faible contre le dollar depuis le 25 mars 2022, entravé par une forte demande de devises étrangères et une offre limitée.

Il a perdu 0,3% à 106,94 contre l'euro et s'est raffermi de 0,1% contre le yuan à 13,42.

La Banque de Russie a déclaré mercredi qu'elle cesserait d'effectuer les achats de devises étrangères du ministère des finances, comme le prescrit la règle budgétaire russe, à partir de jeudi, afin de réduire la volatilité du marché.

La décision de la banque centrale signifie que l'offre nette de devises étrangères sur le marché passera de 500 millions de roubles par jour à 2,3 milliards de roubles (23,74 millions de dollars).

À son niveau le plus bas, le rouble s'est affaibli d'environ 28 % par rapport au dollar depuis le début de l'année. Les analystes, qui s'attendaient à ce que les autorités monétaires russes agissent, ont généralement déclaré qu'une action plus importante serait encore nécessaire pour faire une différence significative.

"Il ne s'agit même pas de demi-mesures, mais de sous-mesures compte tenu de l'ampleur des volumes", a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez Locko-Invest.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,3 % à 87,84 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 1 % à 1 014,2 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,7 % à 3 120,5 points.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir

(1 $ = 96,8750 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Alex Richardson)