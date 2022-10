Le rouble russe se raffermit vers 61 par rapport au dollar en raison du soutien aux paiements d'impôts

À 0753 GMT, le rouble était plus fort de 0,1% contre le dollar à 61,31, après avoir ouvert à 61,1125, son point le plus fort depuis le 10 octobre.

Il avait gagné 0,6 % pour s'échanger à 60,22 contre l'euro et s'est raffermi de 0,5 % contre le yuan à 8,40, écrêtant plus tôt un sommet de plus de deux semaines.

"La monnaie russe continue de se consolider sur le dos de la période fiscale", a déclaré Veles Capital dans une note.

Le rouble est soutenu par une période fiscale de fin de mois qui voit habituellement les entreprises axées sur l'exportation convertir les revenus en devises étrangères en roubles pour payer les obligations fiscales nationales.

La menace omniprésente de sanctions occidentales supplémentaires en raison des actions de Moscou en Ukraine continue de peser sur les marchés russes, qui restent susceptibles de connaître des accès sauvages de volatilité.

Les investisseurs se tournent également vers la décision sur les taux de la banque centrale de la semaine prochaine.

"Depuis la réunion de septembre, de nouveaux facteurs pro-inflationnistes et désinflationnistes sont apparus", a déclaré Igor Rapokhin, stratège en chef du marché de la dette chez SberCIB Investment Research, s'attendant à ce que la Banque de Russie maintienne son taux directeur à 7,5 % le 28 octobre.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en baisse de 0,6 % à 91,9 $ le baril.

"Le marché boursier russe est toujours dominé par le trading de sentiment", a déclaré BCS Global Markets. "Depuis la fin septembre, l'iMOEX est entré dans une phase de consolidation, et le balancement pourrait se poursuivre à court terme."

Les indices boursiers russes étaient en baisse vendredi.

L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 0,6 % à 1 034,8 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,5 % à 2 014,7 points.

