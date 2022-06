Le rouble russe se rapproche de 62 par rapport au dollar, les actions prolongent leur chute

À 7 h 31 GMT, le rouble était plus faible de 0,9 % par rapport au dollar à 61,46, se stabilisant dans la fourchette relativement étroite de 60,0-62,5 ces derniers jours après des fluctuations rapides en mai.

Par rapport à l'euro, le rouble a perdu 0,8 % à 65,31, s'éloignant d'un sommet de près de sept ans de 57,10 atteint le 25 mai.

Le rouble sur la Bourse de Moscou est entraîné par les contrôles de capitaux que la Russie a imposés pour protéger son système financier peu après avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février.

La monnaie russe reste beaucoup plus faible dans les banques. VTB, le deuxième plus grand créancier de Russie, a proposé de vendre des dollars et des euros au comptant pour 84,00 et 89,00 roubles respectivement.

Les sanctions restent d'actualité. Vendredi, les pays de l'UE ont adopté leur sixième train de sanctions contre la Russie en raison de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, y compris une interdiction d'importation de tout le pétrole brut et des produits pétroliers russes par voie maritime pendant six à huit mois.

Le dépositaire national de règlement (NSD) de la Russie, que Moscou avait prévu d'utiliser pour assurer le service de ses euro-obligations, va suspendre les transactions en euros après que l'Union européenne a ajouté l'entité à sa liste de sanctions étendues.

Sur le marché local de la dette, les rendements des obligations du Trésor OFZ à 10 ans sont tombés à 9,01 %, le marché attendant la décision sur les taux de la banque centrale prévue vendredi. Les rendements des OFZ à 2 ans étaient en baisse à 9,15 %, évoluant à l'inverse de leurs prix.

Les obligations OFZ à court terme tiennent déjà compte d'une baisse du taux directeur de 11 % à 10 % cette semaine, ont déclaré les analystes de Promsvyazbank dans une note.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS libellé en dollars a chuté de 1,9 % à 1 176,5 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,3 % à 2 302,9 points.

