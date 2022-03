Le rouble russe se renforce dans un marché offshore étroit

Le rouble a perdu environ 40 % de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l'année, les pertes s'étant fortement accélérées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, qui a déclenché des sanctions radicales de la part des gouvernements du monde entier.

Les restrictions imposées à la Russie, à ses créanciers, aux entreprises et aux personnes clés, ainsi que les contre-mesures prises par Moscou, ont rendu de plus en plus difficile pour les investisseurs de négocier des actifs russes.

À 1110 GMT, le rouble était offert à 131,8 contre le billet vert, selon les données de Refinitiv, soit près de 3% de plus que son niveau de clôture de 135,5 lundi.

L'écart entre les cours acheteur et vendeur était très large, à 15 roubles, ce qui indique un marché très illiquide.

"Le rebond (du rouble) s'explique par un certain soulagement à l'idée que quelque chose qui s'apparente à un embargo sur le pétrole russe n'est peut-être pas assuré ou aussi probable qu'il semblait hier", a déclaré Franziska Palmas, économiste spécialiste des marchés chez Capital Economics.

"Les conditions de trading sont tellement disruptives pour les actifs russes qu'il est très difficile de ... savoir dans quelle mesure les prix reflètent le trading plutôt que les attentes, ou les fondamentaux de ces actifs."

Une troisième série de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, lundi, n'a pas permis d'avancée majeure.

Un négociateur ukrainien a déclaré que, bien que de légers progrès aient été réalisés lors des pourparlers en ce qui concerne l'accord sur la logistique de l'évacuation des civils, la situation est restée largement inchangée. Un négociateur russe a déclaré que les discussions n'avaient pas été faciles.

Les échanges de devises devraient reprendre à la Bourse de Moscou mercredi, après avoir été fermés depuis vendredi. Les opérations boursières ont été restreintes toute la semaine dernière sur ordre de la banque centrale.

La Russie sera exclue de tous les indices à revenu fixe de JPMorgan le 31 mars, a déclaré la banque lundi, rejoignant ainsi les fournisseurs d'indices rivaux qui avaient déjà exclu les titres russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Une société d'investissement qui détenait une partie de l'obligation de 1,3 milliard de dollars de la société énergétique russe Gazprom arrivant à échéance lundi a déclaré avoir reçu le paiement intégral en dollars américains. Les investisseurs ne savaient pas s'ils seraient payés après que la Russie a imposé des restrictions sur les paiements aux étrangers détenant ses titres en réponse aux sanctions imposées par l'Occident.