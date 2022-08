Le rouble russe se stabilise, les obligations augmentent légèrement suite aux données sur l'inflation

MOSCOU (Reuters) - Le rouble russe s'est stabilisé et les actions sont restées stables jeudi, sans nouvel élan dans les échanges d'été, tandis que les prix des obligations ont progressé après que les données sur l'inflation ont renforcé les attentes d'une nouvelle baisse des taux par la banque centrale.

A 0759 GMT, le rouble était peu modifié sur la journée à 60,77 contre le dollar et en baisse de 0,2% à 61,78 contre l'euro.

Soutenu par les contrôles de capitaux, le rouble est devenu la devise la plus performante du monde cette année et devrait bientôt trouver un soutien supplémentaire grâce aux paiements d'impôts de fin de mois qui incitent généralement les exportateurs à convertir une partie de leurs revenus en devises étrangères.

La volatilité du rouble s'est atténuée après des fluctuations sauvages qui l'ont vu atteindre un plancher record de 121,53 pour un dollar à la Bourse de Moscou en mars, quelques jours après que la Russie ait envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février, puis remonter à un sommet de sept ans de 50,01 en juin.

Sur le marché obligataire, les rendements des obligations du Trésor OFZ à deux ans, qui évoluent à l'inverse de leurs prix, ont glissé à 8,90 %, contre 9,01 % mercredi, après que des données ont montré que les prix à la consommation en Russie ont baissé pour la sixième semaine consécutive.

"Si cette tendance ne s'inverse pas en septembre, nous pourrions assister à une nouvelle baisse des taux lors de la prochaine réunion de la CBR", a déclaré BCS Global Markets dans une obligation.

La banque centrale a réduit pour la dernière fois son taux d'intérêt directeur à 8 % en juillet et a déclaré qu'elle étudierait la nécessité de procéder à d'autres réductions en raison du ralentissement de l'inflation et de la contraction économique qui se poursuit plus longtemps que prévu.

Les réductions de taux stimulent les prix des obligations et atténuent la pression à la hausse sur le rouble en rendant les dépôts moins attrayants, tout en soutenant le marché boursier, les investisseurs recherchant des actifs à haut rendement pour placer leurs fonds.

L'indice RTS libellé en dollars était en baisse de 0,05 % à 1 135,9 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 0,1 % à 2 190,8 points.

"Le marché russe évolue toujours dans une tendance latérale sans qu'aucun moteur de renversement de tendance ne soit encore visible", a déclaré BCS Global Markets.