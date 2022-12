Le rouble russe tombe à 70 par rapport au dollar en raison des sanctions.

Le rouble a perdu environ 8 % par rapport au dollar la semaine dernière et est en passe de connaître une baisse mensuelle après l'entrée en vigueur d'un embargo pétrolier et d'un plafonnement des prix. Le ministère des finances a déclaré que la récente dégringolade était liée à la reprise des importations.

À 0742 GMT, le rouble était plus faible de 1,2 % par rapport au dollar à 70,10, mais toujours loin du plus bas de presque huit mois de 72,6325 atteint la semaine dernière.

"Fin décembre, le rouble devrait rester extrêmement volatil, car le marché devra trouver un nouvel équilibre sous l'effet de la modification des flux commerciaux et de la pression accrue des sanctions", a déclaré BCS World of Investments dans une note.

"Cette semaine, le rouble devrait fluctuer dans une fourchette de 68-71 (par dollar)."

Par rapport à l'euro, le rouble a perdu 1,1% à 74,35. Par rapport au yuan, il a baissé de 1,9 % à 9,95.

Le rouble reste la devise majeure la plus performante au monde par rapport au dollar cette année, soutenu par les contrôles de capitaux et la réduction des importations.

Maintenant, avec la baisse des exportations et des revenus, un rouble plus faible est plus bénéfique, a déclaré mardi l'agence de presse TASS citant le premier vice-premier ministre Andrei Belousov.

"Le rouble fort a joué son rôle", a déclaré Belousov. "Dans ces conditions ... il serait bon d'avoir un taux de rouble de 70-80 par dollar."

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en hausse de 0,4 % à 84,2 $ le baril, tandis que les indices boursiers russes étaient mitigés.

L'indice RTS libellé en dollars était en baisse de 1,6 % à 961,3 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble est resté inchangé à 2 139,5 points après avoir atteint son plus haut niveau en près de deux semaines dans les premiers échanges.

