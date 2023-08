Le rouble russe a chuté à son plus bas niveau depuis plus de 16 mois, à plus de 96 pour un dollar, tôt ce lundi, pénalisé par une forte demande locale de devises étrangères et un soutien généralement plus faible de la part des exportateurs au début du mois.

Le rouble a prolongé ses pertes après avoir chuté de plus de 4 % par rapport au dollar et à l'euro, enregistrant ainsi l'une de ses pires semaines de l'année. Les autorités russes affirment que la baisse des recettes d'exportation et la reprise des importations sont les principales causes de l'affaiblissement du rouble.

A 0729 GMT, le rouble était 0,3% plus faible contre le dollar à 96,01, plus tôt il a atteint 96,3675, son point le plus faible depuis le 28 mars 2022.

Il a gagné 0,1% pour s'échanger à 105,53 contre l'euro, après avoir chuté à un plus bas de plus de 16 mois à 106 vendredi. Il est resté inchangé à 13,33 contre le yuan.

Le rouble a tendance à s'affaiblir au début de chaque mois après avoir perdu le soutien d'une période fiscale de fin de mois, au cours de laquelle les entreprises exportatrices convertissent généralement leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales.

Les acteurs du marché ont également attribué les soubresauts du rouble au retrait des entreprises occidentales de Russie, ce qui peut nécessiter d'importants achats de devises et favoriser la volatilité du marché des changes.

La demande de devises étrangères devrait diminuer, a déclaré Alexey Antonov d'Alor Broker dans une note, car les importateurs pourraient perdre confiance dans leur capacité à vendre à des prix plus élevés pour le rouble.

"Cependant, acheter le rouble contre le dollar reste effrayant", a déclaré M. Antonov. "Tout élément négatif pourrait provoquer une petite panique sur le marché des changes, la paire de devises (dollar-rouble) dépassant les 100.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,1 % à 86,16 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse, regagnant du terrain après une forte baisse au cours de la session précédente.

L'indice RTS, libellé en dollars, a augmenté de 1 % à 1 025,9 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 1,1 % à 3 125,0 points. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Sharon Singleton)