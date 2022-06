Le rouble russe tombe en dessous de 62 par rapport au dollar dans les échanges de vendredi

À 0757 GMT, le rouble était plus faible de 0,9 % par rapport au dollar à 62,17 et avait reculé de 1,1 % pour s'échanger à 66,29 contre l'euro.

Le rouble est devenu la devise la plus performante au monde http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html depuis le début de l'année, dopé artificiellement par les contrôles de capitaux que la Russie a imposés après avoir lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février.

Les nouvelles conditions de paiement du gaz pour les consommateurs de l'UE, qui exigent la conversion des devises étrangères en roubles, et la baisse des importations ont également soutenu la monnaie russe, l'aidant à surmonter les obstacles économiques sur son territoire et les risques d'un défaut de paiement imminent sur la dette souveraine.

La plupart des paiements de gaz étaient dus en mai, ont déclaré Gazprom et le Kremlin, et les entreprises allemandes, italiennes et françaises ont accepté d'utiliser le nouveau système où les paiements finaux sont effectués en roubles. Les acheteurs du Danemark, des Pays-Bas, de Bulgarie, de Pologne et de Finlande ont été coupés après avoir refusé de payer selon les nouvelles règles.

Suite à la baisse d'activité des acheteurs de gaz étrangers pour échanger des devises contre des roubles, l'euro a continué à augmenter par rapport au rouble et au dollar, a déclaré la Promsvyazbank dans une obligation, suggérant que le rouble pourrait avoir trouvé un équilibre entre l'offre et la demande par rapport à l'euro et au dollar américain.

La Promsvyazbank s'attend à ce que le rouble s'affaiblisse légèrement vendredi pour rester en dessous de 62 par dollar américain, car les acteurs du marché sont en train de fermer leurs positions courtes, selon l'obligation.

Sur le marché obligataire national, les rendements des obligations du Trésor OFZ à 10 ans sont tombés à 9,11 %, leur plus bas niveau depuis début 2022, après que la Russie a enregistré des prix à la consommation stables après une déflation modeste la semaine précédente.

L'indice des prix à la consommation étant resté inchangé au cours de la semaine du 27 mai, les analystes ont suggéré que la banque centrale pourrait continuer à réduire les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de son conseil d'administration le 10 juin, après avoir réduit le taux directeur à 11% la semaine dernière.

Les indices boursiers russes étaient en baisse. L'indice RTS libellé en dollars a chuté de 1,5 % à 1 178,5 points, tandis que l'indice russe MOEX libellé en roubles était en baisse de 0,4 % à 2 329,8 points.