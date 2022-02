Le rouble s'affaiblit alors que les investisseurs font le point sur les nouvelles sanctions occidentales contre la Russie

Les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et le Japon ont répondu à la reconnaissance par le président Vladimir Poutine d'enclaves séparatistes dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, par des plans visant les banques et les élites, tandis que l'Allemagne a gelé un important projet de gazoduc en provenance de Russie.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, annonçant d'autres mesures mercredi, a déclaré que la Grande-Bretagne empêcherait la Russie de vendre de la dette souveraine à Londres.

Vers 1045 GMT, le rouble était en baisse de 0,9% face au dollar à 79,51 et avait perdu 0,9% pour s'échanger à 90,23 contre l'euro.

La Russie célébrait mercredi le jour férié du Défenseur de la patrie, et de nombreux traders étaient absents de leurs bureaux, mais certaines transactions ont eu lieu.

La première série de nouvelles sanctions n'a pas visé les grandes institutions financières, ce qui signifie que leur impact pourrait être plutôt symbolique.

Les États-Unis ont élargi les restrictions sur le commerce de la dette publique russe, interdisant la participation au marché secondaire des obligations émises après le 1er mars, une décision qui, selon les analystes, pourrait avoir un impact modéré à court terme, mais pourrait être une étape vers une mesure plus sévère.

Le ministère russe des finances a déclaré mercredi qu'il ne proposerait désormais que de nouvelles séries d'obligations d'État OFZ, en réponse à la décision de Washington.

Les obligations russes en dollars ont étendu leurs pertes, les émissions à plus longue échéance ayant perdu plus de 4 cents pour s'échanger dans les 90 premiers, selon les données de Tradeweb.

Certaines obligations ukrainiennes en dollars ont été encore plus malmenées, l'émission 2032 ayant perdu 5,5 cents pour s'échanger à 66,37 cents pour un dollar.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette russe et ukrainienne par rapport aux bons du Trésor américain, une valeur sûre, s'est également fortement élargie pour atteindre respectivement 391 points de base et 1280 points de base - toutes deux à leur plus haut niveau depuis 2015...

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en baisse de 0,5% à 96,41 dollars le baril.

L'indice russe RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,4 % à 1 222,2 points.