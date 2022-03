Le rouble s'affaiblit encore, menaçant le niveau de vie des Russes

La monnaie a trouvé un certain soutien après que les autorités russes ont ordonné aux entreprises exportatrices, parmi lesquelles figurent certains des plus grands producteurs d'énergie au monde, de Gazprom à Rosneft, de vendre 80 % de leurs recettes en devises sur le marché, alors que la capacité de la banque centrale à intervenir sur les marchés des changes a été réduite.

Toutefois, même le passage sous la barre des 90 pour un billet vert, qui a duré toute la séance, a laissé le rouble bien en deçà des 75 pour un dollar auxquels il se négociait avant que la Russie ne reconnaisse deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine et n'envoie ses troupes dans le pays voisin la semaine dernière.

Le rouble a terminé en baisse de 6,5% à 101,23 contre le dollar dans les échanges à Moscou, et a perdu 5,8% à 112,49 contre l'euro < EURRUBTN=MCX>.

Après la fermeture de Moscou, le rouble s'est affaibli jusqu'à 117 par dollar et s'échangeait dernièrement près de 112, s'écartant largement des prix offerts en interne.

"Par nature, c'est un signe de déconnexion entre ce qui se passe en Russie et ce qui se passe à l'étranger", a déclaré Rachel Ziemba, fondatrice de Ziemba Insights à New York.

"En fin de compte, beaucoup d'acteurs étrangers ne sont pas vraiment en mesure de participer à l'achat d'actifs russes en ce moment."

Le rouble a dégringolé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, perdant à un moment donné un tiers de sa valeur, ce qui a incité la banque centrale à plus que doubler les taux d'intérêt à 20% et à adopter une série d'autres mesures urgentes.

Moscou qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.

CHUTE DES ACTIONS À L'ÉTRANGER

Les échanges d'actions à la Bourse de Moscou ont été suspendus pour la deuxième journée consécutive, après les fortes baisses de cours qui ont frappé le marché depuis la mi-février.

Mardi, la Russie a déclaré qu'elle imposait des restrictions temporaires aux étrangers cherchant à se défaire d'actifs russes et a ordonné l'affectation d'un montant maximal de 10 milliards de dollars provenant de son fonds de réserve à l'achat d'actions de sociétés russes.

Mais un ETF d'actions russes négocié aux États-Unis a perdu près de 65 % depuis la mi-février, dont une chute de 15 % mardi.

"Le prix est le grand arbitre et le prix qui chute comme il le fait vous indique qu'au moins pour l'instant, le marché est un peu sceptique quant à cette demande", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial chez Wells Fargo Investment Institute.

"Si ce type de déclaration ou de démonstration de force était crédible, il est clair qu'il ne chuterait pas aussi rapidement."

L'ETF iShares MSCI Russia, coté à Londres, a perdu un tiers de sa valeur mardi et a perdu 83 % depuis la mi-février.

Les certificats de dépôt de la Sberbank, le principal créancier public, ont chuté de 80 % à Londres.

NIVEAU DE VIE DÉGRADÉ

La faiblesse du rouble va réduire le niveau de vie en Russie et attiser une inflation déjà élevée, tandis que les sanctions occidentales devraient créer des pénuries de biens essentiels auxquels les Russes se sont habitués, comme les voitures.

L'Institute of International Finance (IIF), un groupe commercial représentant les grandes banques, a averti qu'il était extrêmement probable que la Russie ne puisse pas rembourser ses dettes extérieures et que son économie subirait une contraction à deux chiffres cette année.

La banque centrale et le ministère des finances russes n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'éventualité de défauts de paiement.

L'inflation connaîtra un pic à court terme, mais à plus long terme, elle pourrait ralentir, car les Russes passent à un mode d'épargne, a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez Locko-Invest.