Le rouble se maintient près de 60 par rapport au dollar, les actions sont en baisse

MOSCOU (Reuters) - Le rouble s'est détendu mercredi mais s'est toujours négocié près de 60 contre le dollar, car il a conservé un certain soutien des paiements d'impôts de fin de mois qui incitent les entreprises axées sur l'exportation à intensifier la conversion de devises étrangères, tandis que les indices boursiers sont en baisse.

À 0737 GMT, le rouble était plus faible de 0,3 % par rapport au dollar à 60,10 et reculait de 0,2 % à 59,69 pour un euro.

"La paire dollar-rouble se trouve dans une fourchette relativement étroite de 57 à 61 depuis près d'un mois et demi. Le rouble a cessé de se renforcer et la paire semble avoir momentanément atteint un équilibre entre l'offre et la demande", a déclaré Mikhail Biryukov, analyste en chef chez Alfa Capital.

Depuis le début de l'année, le rouble est devenu la devise la plus performante du monde en raison des contrôles de capitaux que la Russie a imposés après avoir commencé ce qu'elle appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février.

La volatilité du rouble s'est atténuée après des fluctuations sauvages qui l'ont vu atteindre un plancher record de 121,53 pour un dollar à la Bourse de Moscou en mars, puis remonter à un sommet de sept ans de 50,01 en juin.

L'économie russe a évité l'effondrement que beaucoup avaient prédit après que Moscou ait envoyé ses forces en Ukraine il y a six mois, les prix plus élevés de ses exportations de pétrole ayant amorti l'impact des sanctions occidentales, mais des difficultés apparaissent pour certains Russes.

Sur le marché boursier, l'indice RTS libellé en dollars a perdu 0,9 % pour atteindre 1 179,5 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,5 % à 2 248,8 points.

Le marché effacera une partie de ses lourdes pertes de 2022 d'ici la fin de l'année et l'indice MOEX grimpera à 2 500 points, selon un sondage Reuters de mercredi.

Pour atteindre ce niveau, l'indice doit franchir un niveau de résistance technique de 2 270 points, a déclaré Sinara Investment Bank.