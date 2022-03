Le rouble se raffermit à Moscou, mais reste volatil à l'étranger dans l'attente de nouvelles sur le paiement des coupons.

Les participants au marché attendaient des nouvelles pour savoir si la Russie avait payé les coupons sur la dette souveraine, qui étaient dus mercredi, ou si le compte à rebours d'une période de grâce de 30 jours avait commencé.

À 0739 GMT, le rouble était en hausse de 3% par rapport au dollar à 104,8 et avait gagné 1,8% pour s'échanger à 115,6 par rapport à l'euro, de petits mouvements par rapport aux récentes oscillations sauvages.

Sur les marchés étrangers, le rouble a fortement baissé pour s'aligner sur le taux en vigueur à Moscou. Il a glissé d'environ 16 % sur la journée, après avoir vu des offres aussi fortes que 89 par dollar plus tôt dans la session.

L'indignation internationale concernant les événements en Ukraine s'est accrue jeudi, alors que les combats se poursuivaient. Les nations occidentales ont imposé des sanctions sans précédent contre la Russie en réponse, déclenchant la pire crise économique en Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991.

"Sur le front Russie-Ukraine, les marchés mondiaux ont été encouragés par les gros titres selon lesquels chaque camp a tenu des discours indiquant que la possibilité d'un véritable 'compromis' émergeait sur certaines questions fondamentales", a déclaré BCS Global Markets.

L'inflation annuelle de la Russie s'est accélérée pour atteindre 12,54 % au 11 mars, son plus haut niveau depuis fin 2015 et en hausse par rapport à 10,42 % une semaine plus tôt.

La bourse de Moscou est restée largement fermée sur ordre de la banque centrale, et le restera pour le reste de la semaine. Les actions ont été négociées pour la dernière fois à Moscou le 25 février, après quoi la banque centrale a imposé des restrictions.

La semaine dernière, la banque centrale de Russie a interdit la vente de dollars et d'euros en espèces aux particuliers via les agences bancaires, une autre mesure visant à protéger les liquidités en devises dans les banques locales, le pays étant largement coupé du système financier mondial par les sanctions occidentales.

Bien que les opérations de change soient limitées, notamment en ce qui concerne les comptes bancaires et les achats à l'étranger, les Russes peuvent toujours acheter et vendre des devises en ligne, bien que les écarts soient importants.

(Cette histoire est refaite pour clarifier le paragraphe 9 et montrer que la vente de dollars et d'euros en espèces était interdite pour les particuliers)