Le rouble russe s'est stabilisé mardi, soutenu par les prix élevés du pétrole, mais entravé par la géopolitique après une deuxième attaque de drone en trois jours au cœur du quartier financier de Moscou.

A 0825 GMT, le rouble était 0,1% plus faible contre le dollar à 91,67. Il a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, près de 93, lors de la session précédente.

Il a gagné 0,2% pour s'échanger à 100,61 contre l'euro et s'est raffermi de 0,3% contre le yuan à 12,77.

L'armée russe a déclaré que ses unités antiaériennes avaient déjoué une "attaque terroriste" ukrainienne tôt mardi et abattu des drones ciblant Moscou, mais un drone, envoyé hors de contrôle par ses unités, a frappé la même tour de grande hauteur que celle touchée dimanche.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les sanctions économiques constituent le principal casse-tête de l'élite économique russe, mais deux attaques de drones au cœur du quartier financier de Moscou obligent les entreprises à se préoccuper de la sécurité de leurs employés.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,6 % à 84,89 dollars le baril. Il a atteint son plus haut niveau en 3 mois et demi lors de la session précédente.

Le rouble chute souvent brusquement après le paiement d'impôts favorables en fin de mois, qui devaient être payés en juillet vendredi. La monnaie russe s'est montrée plus résistante que d'habitude cette semaine, a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker, un résultat prometteur.

"Nous n'excluons pas que cette semaine la paire (dollar-rouble) tente à nouveau de prendre pied sous les 90", a déclaré M. Antonov. "Mais nous ne comptons pas sur une forte croissance du rouble.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 0,3 % à 1 054,6 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,1 % à 3 070,0 points.

