Le rouble se stabilise près de 104 par rapport au dollar avant la réunion sur les taux de la cenbank

La Banque de Russie est au centre de l'attention car elle tiendra une réunion régulière de fixation des taux après avoir fortement augmenté le taux d'intérêt directeur à 20% fin février suite au début de ce que Moscou appelle une "opération spéciale" en Ukraine.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés.

La gouverneure Elvira Nabiullina, qui a été nommée pour un nouveau mandat par le président Vladimir Poutine plus tôt dans la journée de vendredi, présentera la décision sur les taux et apportera plus de lumière sur les étapes futures à 1200 GMT.

À 0758 GMT, le rouble était plus faible de 0,3% par rapport au dollar à 103,51 après s'être raffermi à 101,70, un niveau vu pour la dernière fois le 4 mars. Par rapport à l'euro, le rouble a gagné 0,4 % à 113,23.

Le rouble a montré une réaction limitée à une indication selon laquelle la Russie pourrait avoir évité le défaut sur ses euro-obligations.

Une source familière avec la situation a déclaré à Reuters que les paiements de coupon sur les obligations souveraines russes dues cette semaine ont été reçus par la banque correspondante JPMorgan, traités et la banque a ensuite fait un crédit supplémentaire à l'agent payeur Citi.

Le rouble a été frappé ces dernières semaines par des sanctions occidentales sans précédent contre la Russie, ainsi que par une demande accrue de devises étrangères qui a incité la banque centrale à interdire la vente de dollars et d'euros en espèces aux particuliers dans les bureaux des banques.

Il y a un mois, la monnaie russe s'échangeait à environ 76 pour un dollar et 85 pour un euro.

Les échanges sur la section boursière de la Bourse de Moscou sont fermés depuis le 28 février.