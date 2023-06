Le rouble russe a chuté à son plus bas niveau depuis plus de 15 mois face au dollar vendredi, plombé par les inquiétudes liées au risque politique intérieur après une mutinerie armée avortée au cours du week-end et par l'absence de moteurs de soutien.

À 0644 GMT, le rouble était 0,5% plus faible contre le dollar à 88,00 après avoir atteint 88,6775, son point le plus faible depuis le 29 mars 2022.

Il a perdu 0,7% pour s'échanger à 95,74 contre l'euro et a perdu 0,5% contre le yuan à 12,12.

"Le rouble continue de s'effondrer", a déclaré Alor Broker dans une note vendredi. "Il a encore perdu 1,4 % de sa valeur hier, malgré la stabilisation du pétrole.

"L'objectif de 90 pour la paire dollar-rouble se rapproche et sera probablement atteint.

Les contrôles de capitaux ont contribué à isoler le rouble de la géopolitique au cours des 16 mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais la marche avortée du chef mercenaire Evgueni Prigojine vers Moscou au cours du week-end s'est répercutée sur les marchés et a suscité des interrogations sur la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir.

Le rouble a perdu un facteur de soutien clé mercredi, alors que la période fiscale de fin de mois, au cours de laquelle les exportateurs convertissent généralement leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales, s'est écoulée.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, est resté inchangé à 74,34 dollars le baril. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Jamie Freed)