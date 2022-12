Le rouble tombe à son plus bas niveau depuis près de huit mois par rapport au dollar

À 0604 GMT, le rouble était en baisse de 1,4 % par rapport au dollar à 72,00, après avoir atteint 72,1350, sa marque la plus faible depuis le 29 avril.

Il a également perdu 1,4 % pour s'échanger à 76,69 contre l'euro, également un plus bas de près de huit mois, et a perdu 1,8 % contre le yuan à un plus bas de près de sept mois de 10,26.

La chute des recettes d'exportation au cours des derniers mois a été exacerbée par un embargo pétrolier de l'Union européenne qui a débuté en décembre, date à laquelle un plafonnement des prix du pétrole est également entré en vigueur.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en hausse de 0,3 % à 82,5 $ le baril. [O/R]

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir