Le rythme de croissance suisse retrouve un niveau normal en octobre

Zurich (awp) - L'économie suisse semble retrouver un rythme de croissance normal. Le baromètre conjoncturel du Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ a connu en octobre une baisse de 2,2 points en comparaison mensuelle à 100,1 points, indique mardi l'institut zurichois.

L'indicateur est retombé en octobre après une augmentation le mois précédent. Avec sa valeur actuelle, le baromètre se situe dans sa moyenne à long terme. Pour les spécialistes du KOF, cela veut dire que l'économie suisse devrait continuer à croître à un rythme moyen au cours de prochains mois.

Les économistes sollicités par AWP s'attendaient dans leur majorité à un baromètre avoisinant les 101 points.

La valeur de septembre a été ajustée à 102,3 points, contre 102,2 points précédemment.

La contraction est visible dans tous les secteurs, en particulier dans le domaine manufacturier où elle est "frappante" selon le KOF. La baisse concerne principalement les machines, l'automobile, les industries chimique, pharmaceutique et du plastique, selon le KOF.

Le textile, l'habillement, la métallurgie, le papier et l'imprimerie ont également enregistré un recul. L'alimentation et les boissons ainsi que les fabricants de produits électriques ont résisté à la tendance baissière.

La construction, les banques et assurances ainsi que les indicateurs d'exportation et de consommation ont enregistré une contraction.

Dans les secteurs comme la construction et la manufacture, la forte concurrence et un contexte général défavorable ont entraîné l'indicateur vers le bas. La situation s'est également détériorée pour les domaines touchant à la production, en termes d'effectifs et d'entrées de commandes.

