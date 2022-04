"Nous prêterons une attention particulière au développement de l'épidémie, et nous nous efforcerons d'améliorer l'organisation de l'événement et le travail de service selon les exigences de la politique de prévention et de contrôle de l'épidémie", a déclaré le Secrétariat d'Auto China dans un message sur son compte officiel WeChat.

"Le temps d'attente spécifique après l'extension sera notifié séparément."

Reuters a rapporté le report en citant des sources en mars.