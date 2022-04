Le salon de l'automobile devrait se tenir en février à Genève

Genève (awp) - Le Salon international de l'automobile de Genève devrait se tenir de nouveau du 14 au 19 février à Genève après trois éditions annulées en raison du Covid-19 et de la défection de plusieurs constructeurs. Quelques doutes subsistent cependant.

"Nous n'avons aucune garantie. C'est la difficulté que nous avons entre autres dans ce redémarrage. On doit convaincre marque après marque de revenir à Genève. On est conscient que nous n'aurons pas l'engouement que nous avions avant le Covid (...) mais il y a un certain enthousiasme chez les marques", a indiqué Sandro Mesquita, directeur général du Geneva International Motor Show, dans une interview accordée à Radio Lac.

La manifestation est notamment en concurrence avec celles organisées en Allemagne et en France. L'ouverture des inscriptions est planifiée pour la mi-mai. La foire, qui a été raccourcie à six jours, restera en partie ouverte au grand public.

"Si on arrive pas à revenir avec un salon en 2023, ça sera extrêmement compliqué de survivre (...) car cela posera la question de la relevance du salon", a fait remarquer M. Mesquita.

lk/fr