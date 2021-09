Le satellite EUTELSAT 172B d'Eutelsat retenu par Lintasarta pour assurer des services de connectivité rurale en Indonésie

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) (Paris:ETL) et Lintasarta, acteur majeur du secteur des services, ont signé un contrat portant sur la fourniture de capacité à bord du satellite EUTELSAT 172B pour le déploiement de services de connectivité en Indonésie.

Lintasarta pourra ainsi s'appuyer sur la couverture inégalée du satellite EUTELSAT 172B pour respecter son engagement en faveur de la réduction de la fracture numérique dans les zones rurales d'Indonésie. Cet accord souligne le rôle incontournable du satellite dans la fourniture d'une solution de connectivité à destination des utilisateurs finaux.

Lintasarta, l’une des plus célèbres sociétés indonésiennes de services spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), propose une multitude de solutions TIC adaptées à différents secteurs, parmi lesquels les sociétés numériques (“Marketplace”), la banque, les services financiers non bancaires, le secteur de l'approvisionnement, l'hôtellerie, les soins de santé, l'éducation, les transports et les services gouvernementaux.

Évoquant cet accord, Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré: « Nous sommes fiers d'avoir été retenus par Lintasarta pour la conduite de cette mission de premier plan. Ce contrat illustre parfaitement la pertinence du satellite comme l’une des composantes essentielles des infrastructures qui permettent de desservir les zones les plus reculées, ainsi que l'attrait suscité par notre position orbitale à 172°. »

Arya Damar, Directeur général de Lintasarta, a ajouté : « Notre partenariat avec Eutelsat nous nous permettra de contribuer à la réduction de la fracture numérique dans les zones rurales de l'Indonésie et de remplir notre engagement aux côtés du gouvernement indonésien dans sa volonté de connecter tous les habitants. »

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent.

