Le satellite EUTELSAT 36D d'Eutelsat retenu par Airbus pour embarquer sa toute dernière charge utile ultra-haute fréquence

Regulatory News:

Le satellite EUTELSAT 36D d'Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) vient d'être sélectionné par Airbus Defence and Space pour embarquer sa dernière charge utile UHF (Ultra High Frequency).

Airbus Defence and Space a déjà reçu des pré-commandes fermes pour cette charge utile. Opérant dans la bande de fréquence exclusive 225-400 MHz, cette charge utile répondra aux besoins des services gouvernementaux de la France et ceux d’autres pays alliés en matière de communications par satellite dans la région EMEA.

Construit par Airbus Defence and Space, le satellite tout-électrique EUTELSAT 36D assurera la continuité des missions d'EUTELSAT 36B, tout en offrant des améliorations sur ses zones de couverture et ses performances. Le lancement du satellite est prévu au cours du premier semestre 2024. Desservant l'Afrique, la Russie et l'Europe, 36° Est constitue une position orbitale privilégiée pour Eutelsat, se plaçant au deuxième rang derrière 70° Est pour le chiffre d’affaires qu’elle génère en provenance des services gouvernementaux.

Commentant cet accord, Pascal Homsy, Directeur technique d'Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes heureux de franchir un nouveau cap dans notre relation avec Airbus en embarquant, pour la toute première fois, une charge utile UHF en son nom. Cette nouvelle mission illustre non seulement la couverture exceptionnelle de la flotte de satellites d'Eutelsat, mais aussi notre aptitude à générer de la valeur ajoutée à partir de nos actifs stratégiques, en agissant en véritable partenaire de confiance au service des gouvernements. »

Cédric Oudiette, responsable de la stratégie pour les communications sécurisées chez Airbus Defence and Space, a ajouté : « Nous sommes ravis de la possibilité qui nous est offerte d'embarquer notre charge utile UHF à cette position orbitale clé, ce qui nous permettra de renforcer la position de leader d'Airbus dans les services de communication par satellite pour les applications gouvernementales. »

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210630005427/fr/