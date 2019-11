Le satellite KONNECT d'Eutelsat prêt pour rejoindre son site de lancement

- Une contribution majeure à la réduction de la fracture numérique en Afrique et en Europe

- Un pilier important de la stratégie de retour à la croissance d’Eutelsat

- Premier satellite de télécommunications basé sur la plate-forme tout électrique Spacebus NEO de Thales Alenia Space

- Ambassadeur du programme de développement NEOSAT porté par les Agences Spatiales Européenne et Française

Le satellite de télécommunications tout électrique KONNECT, construit par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), pour l’opérateur Eutelsat Communications (Paris:ETL) est en phase finale de préparation avant son départ proche pour Kourou (Guyane Française), d’où il sera lancé mi-janvier prochain.

KONNECT est destiné à desservir à grande échelle le marché de l'Internet haut débit en Afrique et en Europe de l’Ouest. Avec une capacité de 75 Gbps, ce satellite permettra d’offrir d’ici l’automne prochain des services d’accès Internet haut débit pouvant atteindre jusqu’à 100 Mbps, destinés aux particuliers et aux entreprises. En Afrique, il permettra également, à travers la mise en place de bornes Wi-Fi publiques, de partager entre plusieurs utilisateurs des accès à Internet, commercialisés sous forme de coupons pouvant être payés par téléphone mobile.

Pilier important de la stratégie de retour à la croissance d’Eutelsat centrée sur la connectivité, le satellite KONNECT jouera un rôle de premier plan dans la réduction de la fracture numérique en Afrique et en Europe. Un nouveau palier sera franchi en 2022 avec l’arrivée du satellite KONNECT VHTS, également en cours de fabrication chez Thales Alenia Space.

Le nouveau satellite tout électrique KONNECT, opéré en bande Ka, est le premier à utiliser la plateforme Spacebus NEO de Thales Alenia Space, développée dans le cadre du projet partenariat Neosat mis en place par les agences spatiales européenne (ESA) et française (CNES).

Yohann Leroy, Directeur général délégué et Directeur technique d’Eutelsat, a déclaré : « Etape clef dans la stratégie d’Eutelsat pour développer à large échelle l’Internet par satellite, KONNECT s’apprête à rejoindre le port spatial de l’Europe pour son lancement en début d’année prochaine. Je souhaite remercier l’implication sans faille de notre partenaire industriel Thales Alenia Space, qui accompagne, à travers plusieurs programmes, l’ambition de notre Groupe de participer à la réduction de la fracture numérique. Ces satellites apporteront des ressources en connectivité complémentaires des réseaux terrestres, à une époque où l’accès à Internet haut débit est devenu un enjeu majeur pour le développement économique et social des territoires et pays. »

« Nous sommes très fiers de présenter aujourd’hui aux côtés de notre client historique Eutelsat, notre premier satellite tout électrique Spacebus Neo », a déclaré Jean-Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « KONNECT combine innovation et héritage en orbite pour offrir une plate-forme totalement modulaire équipée d’une charge utile intelligente et innovante pour des services à haut débit (HTS) en bande Ka alliant flexibilité et haut débit maximisé. Cette réussite technologique est également le fruit du soutien qui a été apporté par les agence spatiales européenne et française pour le développement de Neosat et par le segment « Très Haut Débit » (Very High Throughput) du PIA français (Plan d’investissement d’avenir) » ajoute-t-il.

