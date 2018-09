Le satellite géostationnaire de SES, doté de faisceaux larges et de faisceaux à haut débit, va saisir d’attrayantes opportunités de croissance sur les marchés de la vidéo, du transport maritime et de l’aéronautique sur le continent américain

SES a annoncé aujourd’hui que le satellite à haute puissance SES-14, positionné à 47,5 degrés Ouest, dessert désormais l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Amérique du Nord, l’Atlantique Nord et l'Afrique de l’Ouest.

Le satellite SES-14 entre en service pour desservir le continent américain (Photo: Airbus)

SES-14 est un satellite "tout électrique" qui offre une couverture à faisceau large en bande C et en bande Ku, ainsi que des faisceaux ponctuels à haut débit en bande Ku; c’est le deuxième satellite hybride de SES à desservir le continent américain, le premier étant SES-15.

Les faisceaux larges de SES-14 en bandes C et Ku et les capacités haut débit desservent divers marchés. Le satellite accroît la portée du deuxième pôle de diffusion par câble de SES en Amérique latine, et apporte de la capacité supplémentaire pour les services de vidéo en diffusion directe par satellite. Il fournit par ailleurs davantage de connectivité haut débit au marché dynamique de l'aéronautique et à d’autres applications à fort trafic du secteur maritime et des liaisons terrestres cellulaires.

Le satellite transporte également une charge utile hébergée pour la mission GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) de la NASA. Depuis l’orbite géostationnaire, GOLD fournira des images sans précédent de la haute atmosphère de la Terre, qui permettront aux scientifiques d’approfondir leur compréhension de la frontière entre la Terre et l’espace.

Positionné à 47,5 degrés Ouest, SES-14 remplace et enrichit les services actuellement fournis par NSS-806. SES a obtenu sa licence d’exploitation sur cette position orbitale brésilienne suite à sa participation fructueuse à une vente aux enchères pour l'attribution des fréquences en 2014.

Martin Halliwell, Chief Technology Officer chez SES, a déclaré : "Grâce aux équipes d’Airbus, d’Arianespace et de SES, notre satellite SES-14 est en mesure de remplir sa mission, qui consiste à diffuser des contenus télévisuels avec des images de meilleure qualité aux téléspectateurs d’Amérique latine, et à fournir des services de connexion haut débit aux passagers des avions empruntant les routes aériennes au-dessus du continent américain et de l’Atlantique Nord. En outre, les entreprises et les communautés de cette région pourront accéder à la connectivité fiable fournie par SES-14. SES-14 joue un rôle clé dans la future trajectoire de croissance de SES et fait partie de notre stratégie continue qui vise à développer des capacités innovantes pour des marchés spécifiques et en expansion."

SES-14 a été lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française. Construit par Airbus Defence and Space, SES-14 est un satellite "tout électrique". Le satellite intègre en outre un processeur numérique transparent (DTP - Digital Transparent Processor), qui augmente sa flexibilité en termes de charge utile et fournira des solutions de connectivité sur mesure aux clients de SES.

À propos de SES

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec de plus de 70 satellites sur deux orbites différentes : l’orbite géostationnaire (GEO) et l’orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 351 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l’un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l’aéronautique et de l’énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd’hui des services haut-débit comparables à la fibre. Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.ses.com

