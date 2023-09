La nièce de Johnny Kitagawa, le défunt magnat de la J-pop au centre d'un scandale d'abus sexuels qui a choqué le Japon, a déclaré jeudi qu'elle avait démissionné de la direction de l'agence de talents fondée par son oncle.

Kitagawa, décédé en 2019, a été accusé d'avoir profité de son influence sur de jeunes garçons en quête de célébrité pour abuser d'eux sexuellement. Le scandale a saisi le pays depuis que la BBC a diffusé un documentaire révélateur en mars.

À mesure que les médias japonais s'emparent de l'affaire, les législateurs expriment leur indignation, tandis que les experts des Nations unies en matière de droits de l'homme critiquent également l'agence de talents pour sa gestion des allégations.

Fondée par Kitagawa en 1962, l'agence Johnny & Associates a une présence culturelle considérable au Japon, produisant certains des noms les plus populaires de la J-pop, notamment SMAP et Arashi, qui ont tous deux des bases de fans massives dans toute l'Asie de l'Est.

Lors d'une conférence de presse retransmise en direct par la plupart des chaînes de télévision, la nièce de Kitagawa, Julie K. Fujishima, a déclaré qu'elle avait quitté son poste de présidente mardi.

Noriyuki Higashiyama, ancien membre du boys-band Shonentai, très populaire dans les années 1980, a été nommé à la tête de l'agence, a indiqué Mme Fujishima.

"Il faudra du temps pour regagner la confiance que nous avons perdue, mais je consacrerai le reste de ma vie à résoudre ce problème", a déclaré M. Higashiyama lors de la conférence de presse, précisant qu'il se retirerait de la scène à la fin de l'année.

Les abus commis par Kitagawa sur de jeunes garçons et hommes en début de carrière, connus sous le nom de "Johnny's Juniors", ont été relatés pour la première fois par le tabloïd local Shukan Bunshun en 1999. Mais le scandale a éclaté cette année lorsque de nouvelles victimes se sont manifestées après le reportage de la BBC, ce qui a conduit à des demandes de lois plus strictes pour prévenir la maltraitance des enfants et à des excuses officielles de la part de l'agence.