Bourse de Londres : Le secrétaire US à la défense se rend en Israël, en Allemagne, au siège de l'OTAN et au Royaume-Uni.

WASHINGTON, 8 avril (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se rendra à partir de samedi en Israël, en Allemagne, au siège de l'OTAN en Belgique et en Grande-Bretagne, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

"Le secrétaire Austin rencontrera ses homologues et d'autres hauts fonctionnaires pour discuter de l'importance des relations internationales en matière de défense et renforcer l'engagement des États-Unis en faveur de la dissuasion et de la défense, de la prise en charge et de la sécurité transatlantique durable", indique le communiqué publié jeudi. (Daphne Psaledakis; version française Camille Raynaud)