En tant que secrétaire américain à l'éducation, Miguel Cardona, ancien enseignant et directeur d'école primaire, supervise le système scolaire tentaculaire du pays, fort de 100 000 élèves, est aux prises avec une dette étudiante de près de 2 000 milliards de dollars et a contribué à la réouverture d'établissements scolaires après la conférence COVID-19 et à de nouvelles batailles sur la manière dont l'histoire des États-Unis est enseignée aux enfants.

M. Cardona s'est entretenu avec Reuters cette semaine au sujet de la nouvelle proposition de règlement de son ministère concernant les athlètes transgenres, de ce qu'il pense être les véritables raisons des attaques contre les programmes scolaires et de la prochaine étape de la bataille de l'administration Biden pour l'annulation de la dette des étudiants.

LES JEUNES ATHLÈTES TRANSGENRES

Une récente proposition de règlement du titre IV du ministère de l'éducation interdit purement et simplement les athlètes transgenres dans les sports, mais permet aux écoles de les exclure de certaines équipes.

Cette proposition a été critiquée par certains groupes de défense des droits civils et par des militants, qui estiment qu'elle ne va pas assez loin pour aider les enfants transgenres dans les écoles.

"Nous sommes intéressés et nous encourageons les gens à nous faire part de leurs réflexions", a déclaré M. Cardona, tout en soulignant qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une proposition.

"L'objectif est de s'assurer que nous offrons des opportunités à tous les élèves et que nous protégeons la capacité de tous les élèves à participer à des activités sportives, ce qui inclut la population LGBTI", a-t-il déclaré, ajoutant que le ministère avait reçu "de nombreux commentaires sur la difficulté et la nuance de la question".

Le ministère de l'Éducation espère prendre en compte les commentaires et finaliser la règle en temps utile pour la prochaine année scolaire, a-t-il dit.

UNE "GUERRE" CONTRE L'ÉDUCATION PUBLIQUE

M. Cardona a déclaré qu'il assistait à une attaque contre l'enseignement public, dans le but de soutenir les bons d'études qui pourraient être utilisés dans les écoles privées, et il a ajouté qu'en plus de vingt ans de travail dans le secteur de l'éducation, il n'avait jamais vu le genre d'attaques contre les programmes scolaires qu'il voit aujourd'hui.

"Je crois qu'il y a des tentatives délibérées d'attaquer l'éducation publique pour que l'option des bons d'études privés semble meilleure", a déclaré M. Cardona.

"Des programmes spécifiques", a-t-il ajouté. "Des programmes pour les Noirs. Des livres qui promeuvent la beauté de la diversité et la façon dont ce pays a été fondé. Des attaques contre les faits historiques exacts. Je n'ai jamais vu cela. Pour moi, il s'agit d'une tentative de créer une division dans l'éducation afin d'essayer de vendre une "meilleure" option. Je suis convaincue que nos parents, nos éducateurs et nos élèves ne s'y trompent pas".

La Floride est l'un des États qui ont interdit aux écoles publiques d'enseigner la "théorie critique de la race", un cadre académique qui enseigne que le racisme est ancré dans les lois, les politiques et les institutions des États-Unis. L'opposition à l'enseignement de la TCR est devenue un cri de ralliement pour certains républicains.

"Il s'agit vraiment de désinformation", a déclaré M. Cardona à propos de la CRT. "C'est comme chercher un croque-mitaine pour créer une division.

"Au lieu de se concentrer sur l'interdiction des livres, ils devraient commencer à penser à l'interdiction des armes d'assaut", a-t-il déclaré à propos de ceux qui proposent de retirer les livres.

REMISE DES PRÊTS ÉTUDIANTS

En février, des juges conservateurs de la Cour suprême des États-Unis ont fait part de leur scepticisme quant à la légalité du plan du président Joe Biden visant à annuler 430 milliards de dollars de dettes d'études pour quelque 40 millions d'emprunteurs.

M. Cardona a exprimé l'espoir que cette mesure soit maintenue.

"J'ai bon espoir que lorsque cette mesure sera adoptée, des millions d'Américains auront la possibilité de retomber sur leurs pieds", a déclaré M. Cardona. "S'il n'est pas adopté, ce serait extrêmement décevant pour [...] les 43 millions d'Américains. 43 millions d'Américains, mais cela n'entamera pas notre détermination à soutenir les emprunteurs."

ACTION POSITIVE

La Cour suprême se penche également sur la question de savoir si les universités peuvent continuer à prendre en compte la race dans leurs décisions d'admission, une pratique communément appelée "discrimination positive".

M. Cardona a déclaré qu'il avait l'intention de redoubler d'efforts pour garantir l'accès à l'éducation à tous les étudiants.

"Nous ne pouvons pas faire un pas en arrière dans ce pays, et je pense que nous devons redoubler d'efforts pour réduire les disparités en matière d'accès et de réussite et faire en sorte que tous les élèves atteignent le potentiel que Dieu leur a donné", a-t-il déclaré.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La semaine dernière, M. Biden a déclaré qu'il restait à voir si l'intelligence artificielle (IA) était dangereuse, mais il a souligné que les entreprises technologiques avaient la responsabilité de s'assurer que leurs produits étaient sûrs avant de les rendre publics.

M. Cardona a déclaré que cette technologie comportait des risques et des avantages pour l'éducation.

"Je suis enthousiasmé par les possibilités offertes [...]. Mais il y a des risques. Je pense que nous serions intelligents et que nous agirions dans l'intérêt des élèves si nous calculions ces risques, si nous les communiquions, si nous offrions une formation professionnelle aux éducateurs de tout le pays sur ces risques et si nous faisions attention à la manière dont nous déployons cette technologie", a déclaré M. Cardona.

"Je me souviens d'avoir eu ces conversations avec des éducateurs au cours de ma carrière, lorsque la calculatrice est apparue, ou lorsque l'internet est apparu", a-t-il déclaré. "Nous devons nous adapter et rester à la pointe de la technologie et, en fin de compte, nous devons protéger nos élèves.