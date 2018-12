Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, démissionne

(Actualisé tout du long, ajoute photo)

WASHINGTON, 21 décembre (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, l'ancien général des Marines Jim Mattis, a présenté sa démission et quittera ses fonctions fin février, a déclaré jeudi Donald Trump, au lendemain de l'annonce par le président américain du retrait des troupes présentes en Syrie.

Jim Mattis a fait part de sa volonté de démissionner après s'être entretenu en tête à tête avec Donald Trump dans le bureau Ovale, une discussion lors de laquelle les deux hommes ont exprimé leurs désaccords, a dit un haut représentant de la Maison blanche.

Le choix de retirer les forces américaines de Syrie a constitué un énième point de désaccord entre Mattis et Trump.

Dans sa lettre de démission, le chef du Pentagone a expliqué qu'il préférait laisser la place à un secrétaire à la Défense qui partagera davantage la vision du chef de la Maison blanche.

Jim Mattis dit sa conviction que "les Etats-Unis doivent conserver des alliances fortes et respecter leurs alliés", une critique à peine voilée envers Donald Trump et ses politiques isolationnistes.

En communiquant sur Twitter ce nouveau départ au sein de son administration, Donald Trump a précisé qu'il nommerait bientôt un successeur à Jim Mattis.

"Le président et lui avaient des divergences sur certaines questions. Je ne sais pas si c'est lié spécifiquement à la Syrie", a dit le haut représentant de la Maison blanche.

L'hypothèse d'un départ de Jim Mattis avait pris de l'épaisseur depuis octobre et un entretien de Donald Trump à CBS dans lequel le président américain décrivait le général comme "une sorte de démocrate" qui pourrait quitter l'administration.

Mattis, de même que plusieurs conseillers à la sécurité nationale de la Maison blanche, ont dit être opposés au retrait des troupes américaines de Syrie. De nombreux parlementaires ont aussi fait part de leur inquiétude et demandé à Trump de revoir sa décision. (Phil Stewart et Steve Holland; Tangi Salaün et Jean Terzian pour le service français)