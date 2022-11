Le secrétaire au commerce vante la stratégie américaine pour contrer la Chine

"Nous devons courir plus vite, innover davantage et continuer à pousser", a déclaré Raimondo aux journalistes mardi, en prévision de son discours prévu au MIT, intitulé "La compétitivité des États-Unis et le défi chinois".

Les États-Unis et la Chine se sont violemment affrontés ces dernières années.

"Nous devons renforcer notre système de contrôle des exportations, améliorer nos régimes de filtrage des investissements, renforcer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et développer des solutions innovantes pour contrer la coercition économique et les violations des droits de l'homme de la Chine", dira Mme Raimondo, selon les extraits publiés par son bureau.

En octobre, le département du commerce a publié un vaste ensemble de contrôles à l'exportation, y compris des mesures restreignant fortement l'accès de la Chine à la technologie américaine de fabrication de puces, élargissant considérablement sa portée dans sa tentative de ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

"Pendant trop longtemps, la stratégie américaine de contrôle des exportations a été réactive - axée sur la prévention de l'expansion des capacités technologiques de la Chine après qu'elle ait accédé à la propriété intellectuelle américaine", dira Mme Raimondo.

La Chine s'oppose fermement aux contrôles américains des exportations de puces à semi-conducteurs, arguant qu'ils nuisent aux entreprises chinoises et aux intérêts commerciaux des exportateurs américains.

Mme Raimondo a déclaré que les États-Unis travaillent avec leurs alliés sur les restrictions relatives à l'outillage des semi-conducteurs et espèrent qu'ils "prendront des mesures similaires aux nôtres."

Les inquiétudes concernant la Chine ont contribué à convaincre le Congrès d'approuver un financement important pour la recherche et la fabrication de semi-conducteurs et les sciences avancées. Mme Raimondo a déclaré que cela contribuera à "décrocher notre compétitivité future et notre sécurité nationale."

Elle a ajouté que les États-Unis "explorent de nouvelles voies pour se défendre et défendre les autres contre la coercition économique de la Chine" et a cité le soutien des États-Unis à la Lituanie pour résister aux pressions chinoises après que Taïwan y ait ouvert une ambassade de facto.

Mme Raimondo a déclaré que les États-Unis "ne cherchent pas à se découpler de la Chine" mais a ajouté sur "la technologie de pointe, sur laquelle la Chine veut mettre la main pour la mettre dans une capacité militaire... Nous n'allons pas permettre cela".

En septembre 2021, Mme Raimondo a déclaré que la Chine empêchait ses compagnies aériennes nationales d'acheter "des dizaines de milliards de dollars" d'avions Boeing fabriqués aux États-Unis. En septembre, Boeing a déclaré qu'elle commencerait à remettre sur le marché certains jets 737 MAX destinés à des clients chinois en invoquant les tensions géopolitiques actuelles.

Raimondo a déclaré mardi "nous devons continuer à faire des affaires avec la Chine et le commerce avec la Chine soutient les emplois américains."