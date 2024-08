Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu vendredi avec les dirigeants de l'opposition vénézuélienne Edmundo Gonzalez et Maria Corina Machado après l'élection présidentielle contestée dans ce pays d'Amérique du Sud, a indiqué le département d'État.

M. Blinken a félicité M. Gonzalez "pour avoir obtenu le plus grand nombre de voix" lors de l'élection de dimanche et s'est dit préoccupé par la sécurité de M. Gonzalez et de Mme Machado, a indiqué le département d'État dans un communiqué. Jeudi, M. Blinken a reconnu que M. Gonzalez était le vainqueur du scrutin.

Le différend sur les résultats de l'élection présidentielle a déclenché des manifestations au Venezuela, après que le conseil électoral a déclaré le président Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, vainqueur avec 51 % des voix. (Reportage d'Eric Beech ; Rédaction de Clarence Fernandez)