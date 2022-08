Le secrétaire de l'armée de l'air américaine : Les actions de la Chine autour de Taïwan augmentent le risque

La Chine, qui revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a organisé des exercices militaires ce mois-ci pour manifester sa colère à la suite de la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, blâmant Washington pour la tension.

M. Kendall, s'adressant aux journalistes lors d'une téléconférence depuis le territoire américain de Guam dans le Pacifique, dans le cadre d'un voyage dans la région qui comprendra également l'Australie et le Japon, a déclaré : "Nous vivons une époque dangereuse".

Faisant référence aux exercices de la Chine autour de Taïwan, qui comprenaient des tirs de missiles au-dessus de l'île et le franchissement répété de la ligne médiane du détroit de Taïwan, normalement une barrière non officielle, il a déclaré que Pékin se montrait très provocateur.

"Les activités militaires auxquelles la Chine s'est livrée pendant la visite de l'orateur ont augmenté le niveau de risque et elles ont violé un certain nombre de normes, le franchissement de la ligne en était une, les tirs dans la zone économique exclusive du Japon en étaient une autre, et les tirs au-dessus de Taïwan même en étaient une autre", a déclaré M. Kendall.

Le Japon a déclaré que cinq des missiles tirés par la Chine ont atterri dans sa zone économique.

"Ce ne sont pas des actions qui visent à promouvoir la paix et la stabilité dans la région, elles sont très provocantes et augmentent le niveau de risque", a-t-il déclaré.

Bien que M. Kendall ait refusé de commenter directement les détails du franchissement de la ligne médiane par la Chine, il a déclaré que la Chine avait réagi de manière excessive au voyage de Mme Pelosi.

"J'espère que leur comportement reviendra aux normes qui ont été établies auparavant", a-t-il déclaré.

La Chine affirme que Taïwan est la question la plus sensible et la plus importante dans ses liens avec les États-Unis, et qu'elle a le droit d'assurer sa sécurité et de défendre son intégrité territoriale.

Le gouvernement taïwanais affirme que la République populaire de Chine n'ayant jamais gouverné Taïwan, elle n'a pas le droit de la revendiquer ou de décider de son avenir, qui ne peut être fixé que par les 23 millions d'habitants de l'île.

Le président chinois Xi Jinping a supervisé un impressionnant programme de modernisation militaire, comprenant le développement de chasseurs furtifs et de porte-avions, alarmant nombre de ses voisins et les Etats-Unis.

"Je suis préoccupé, et je pense qu'il est clair de dire que les États-Unis sont préoccupés, par les programmes de modernisation de la Chine, et nous sommes également préoccupés par son comportement dans la région", a déclaré M. Kendall.