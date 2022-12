Le secrétaire général de l'ONU demande au Nigéria d'enquêter sur un rapport d'avortements forcés

(Reuters) - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé aux autorités nigérianes d'enquêter sur les allégations d'avortements systématiques et forcés qui auraient été pratiqués par l'armée nigériane, a déclaré vendredi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Le programme prévoyait l'interruption d'au moins 10 000 grossesses chez des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup avaient été enlevées et violées par des militants islamistes, selon des dizaines de témoignages et des documents examinés par Reuters.

"Le Secrétaire général prend note avec inquiétude des allégations d'avortements systématiques et forcés qui auraient été perpétrés par l'armée nigériane sur des femmes et des jeunes filles qui avaient déjà été victimes de Boko Haram", a déclaré Dujarric dans un courriel adressé à Reuters.

Il a appelé à une enquête approfondie et à "des actions correctives immédiates et des mesures de responsabilisation", si de telles mesures sont nécessaires.

"Nous demandons aux autorités nigérianes d'enquêter pleinement sur ces allégations et de s'assurer qu'il y a des comptes à rendre", a déclaré Dujarric aux journalistes plus tard dans la journée de vendredi.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré que l'administration Biden était "profondément troublée".

"Notre ambassade à Abuja cherche à obtenir des informations supplémentaires, notamment auprès du gouvernement du Nigeria et des parties prenantes travaillant dans ce domaine", a déclaré le porte-parole. "Nous avons encouragé le gouvernement du Nigeria à prendre ces allégations au sérieux et à mener une enquête approfondie et transparente, et nous continuerons à le faire."

Le chef de la défense du Nigeria a déclaré jeudi que l'armée n'enquêtera pas sur le rapport, affirmant qu'il n'était pas vrai. Le gouvernement nigérian n'a pas réagi publiquement à l'histoire.

Le ministre de l'Information du Nigeria, Lai Mohammed, n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter l'appel de l'ONU à une enquête.