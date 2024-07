Il est essentiel d'étendre les augmentations de salaires aux petites entreprises, a déclaré le principal porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi, soulignant la volonté de l'administration d'obtenir des gains salariaux durables.

Ces augmentations constituent une priorité politique pour le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida, qui s'efforce d'empêcher la hausse du coût de la vie de nuire à la consommation et de faire dérailler une reprise économique fragile.

La remarque de M. Hayashi a été faite lors d'une interview accordée à Reuters NEXT Newsmaker avant la réunion de politique générale de la Banque du Japon des 30 et 31 juillet, au cours de laquelle le conseil d'administration discutera probablement de la question de savoir si les conditions lui permettent de relever les taux d'intérêt par rapport à leur niveau actuel proche de zéro.

Il est essentiel pour le Japon de parvenir à un cycle "positif" dans lequel les entreprises peuvent répercuter la hausse des coûts par des augmentations de prix, de sorte qu'elles puissent gagner suffisamment pour continuer à augmenter les salaires, a ajouté M. Hayashi.

"Nous attendons de la Banque du Japon qu'elle décide d'une politique monétaire spécifique en tenant compte de ce qui se passe dans l'économie et en dialoguant étroitement avec les marchés", a déclaré vendredi M. Hayashi, qui est secrétaire général du cabinet.

"Ce qui est important, c'est qu'un cycle positif se propage un peu plus parmi les petites entreprises", a-t-il ajouté, interrogé sur les attentes de certains acteurs du marché qui pensent que la banque centrale pourrait relever ses taux d'intérêt ce mois-ci.

Le gouvernement pourrait mettre en place un nouveau plan de relance budgétaire dans le courant de l'année afin d'amortir le choc pour les ménages si l'inflation augmente encore, a ajouté M. Hayashi, l'ampleur des dépenses dépendant des conditions économiques dans les mois à venir.

S'éloignant d'un programme de relance radicale qui durait depuis dix ans, la Banque du Japon (BOJ) a abandonné les taux d'intérêt négatifs et le contrôle des rendements obligataires en mars. Les marchés s'ouvrent à l'idée d'une hausse des taux lors de la réunion de politique générale de ce mois-ci.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a indiqué que la banque était prête à relever ses taux s'il existe des preuves suffisantes que les hausses de salaires s'étendront et maintiendront durablement l'inflation autour de son objectif de 2 %.

Alors que les grandes entreprises ont offert des augmentations de salaire spectaculaires lors des négociations salariales annuelles de cette année, il n'est pas certain que leurs homologues plus petits puissent suivre.

Interrogé sur les récentes baisses du yen et leur impact sur l'économie, M. Hayashi a déclaré qu'il était souhaitable que les taux de change évoluent d'une manière qui reflète les fondamentaux, mais il a refusé de dire si les niveaux récents ne correspondaient pas à ces derniers.

Le yen a chuté de plus de 10 % par rapport au dollar cette année et se trouve à son niveau le plus bas depuis 38 ans, en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Tokyo est soupçonné d'être intervenu sur le marché ce mois-ci pour soutenir le yen, qui a oscillé autour de 157,50 pour un dollar, après avoir atteint la semaine dernière 155,375, son plus haut niveau en six semaines, à la suite d'une intervention présumée.

M. Hayashi a déclaré qu'il ne voyait pas de nécessité immédiate de réviser une déclaration commune entre le gouvernement et la BOJ en 2013 qui engage la banque centrale à atteindre son objectif d'inflation de 2 % "le plus tôt possible".

Cette déclaration commune a servi de base à l'ancien gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, pour justifier le maintien des taux d'intérêt japonais à un niveau extrêmement bas et la mise en place d'une politique de relance monétaire radicale.

Les critiques ont déclaré que l'accent mis sur la nécessité de lutter contre la déflation était devenu obsolète à une époque où le Japon est confronté à une inflation dépassant l'objectif de 2 % fixé par la BOJ depuis plus de deux ans. (Reportage de Yukiko Toyoda et Kentaro Sugiyama ; Rédaction de Leika Kihara ; Montage de Clarence Fernandez)