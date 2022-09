Le secrétaire se souvient que Mandela et la Reine Elizabeth entretenaient une "amitié chaleureuse".

Par Wendell Roelf

LE CAP (Reuters) - La reine Elizabeth jouissait d'une "amitié chaleureuse" avec le président sud-africain Nelson Mandela, qui a un jour plaisanté sur son poids lors d'une visite au palais de Buckingham - une liberté inouïe qui témoigne du lien solide entre le combattant de la liberté et le monarque, a déclaré le secrétaire privé de Mandela.

Mandela, qui s'est un jour assis dans le même carrosse royal tiré par des chevaux que la reine lors de son passage dans les rues de Londres, portait un costume lors de sa première visite au palais de Buckingham en 1996, avant d'adopter sa signature, des chemises brillantes d'inspiration africaine, qui l'ont aidé à défier les restrictions royales rigides réservées aux autres dignitaires lorsqu'ils rencontrent la reine.

"Ils avaient une amitié très chaleureuse", a déclaré vendredi Zelda la Grange, secrétaire privée de Mandela de 1994 à 2013.

"Ils partageaient le sens du devoir, le sens du service et une vocation à laquelle ils ont adhéré tout au long de leur vie, et il y avait un profond respect entre eux deux et je pense que c'était la base de la connexion entre les deux personnes, ayant une appréciation de la tradition au sein de leurs propres nations", a déclaré La Grange à Reuters.

Dans les années qui ont suivi sa libération de la prison de Robben Island et son accession au poste de premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud, Mandela a cultivé une relation étroite avec la reine, l'accueillant en Afrique du Sud et lui rendant visite en Angleterre et au palais de Buckingham.

Les deux icônes mondiales se parlaient souvent par téléphone et utilisaient leurs prénoms en signe de respect et d'affection mutuels, a déclaré la Fondation Nelson Mandela.

"Il y a quelques anecdotes mais ce qui ressort, c'est que nous étions au palais de Buckingham une fois .... En s'approchant de la reine, M. Mandela avait un sens de l'humour très malicieux. Il s'est donc approché de la reine et, en la voyant, il a dit : "Elizabeth, vous avez perdu du poids !" et la reine a éclaté de rire. Je pense qu'il était la seule personne au monde à pouvoir commenter le poids de la reine et à s'en sortir", a déclaré La Grange.

Mandela avait également un nom spécial pour la reine : Motlalepula, qui signifie "venir avec la pluie" et a été donné en gage de "notre affection à Sa Majesté", a déclaré la Fondation Nelson Mandela.

Expliquant ce qu'il signifiait au Prince Charles lors d'un banquet en son honneur en 1997, Mandela a déclaré que le nom avait été conféré à la reine parce que sa visite en Afrique du Sud deux ans plus tôt avait coïncidé avec des pluies torrentielles que l'Afrique du Sud n'avait pas connues depuis longtemps.