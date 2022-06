Le secteur aérien européen craint de fortes turbulences après l'été

Rome (awp/afp) - "Attachez vos ceintures, ça va secouer": des professionnels du transport aérien redoutent un décrochage brutal de la demande après un été de forte affluence promis aux aéroports européens.

La confiance des consommateurs et l'envie de voyager vont-ils tenir au-delà des beaux jours ? A l'orée de la haute saison, la question a agité cette semaine le congrès annuel de l'association européenne des aéroports (ACI Europe), à Rome.

La période estivale s'annonce de loin comme la meilleure depuis le début de la crise sanitaire qui a gravement affecté le secteur aérien depuis 2020. Certaines compagnies comme Ryanair, et des pays, en particulier la Grèce, ont déjà retrouvé voire dépassé leur nombre de vols quotidiens de 2019, selon Eurocontrol.

A l'échelle du vieux continent, le trafic aérien atteignait la semaine dernière 86% du niveau de la même période de 2019, a précisé l'organisme de surveillance paneuropéen, qui envisage jusqu'à 95% en août dans son scénario le plus optimiste.

Malgré la forte hausse des prix des billets et les dysfonctionnements occasionnant de gros retards dans plusieurs aéroports (Amsterdam, Dublin, Francfort...), les grèves chez certains transporteurs et contrôleurs aériens, les compagnies font le plein de réservations pour les prochaines semaines.

Mais une fois les parasols repliés, que va-t-il se passer? "Le jury est toujours en train de délibérer", répond Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe: "La visibilité est basse, car il y a beaucoup d'incertitudes."

"L'Europe est entrée dans une économie de guerre, une récession assez grave se profile, l'inflation est à des niveaux record... Comment tout cela va-t-il influer sur la confiance des consommateurs ?", se demande-t-il.

Même intuition pour Henrik Hololei, directeur général "Transports et mobilité" à la Commission européenne. "Attachez vos ceintures, ça va secouer", a-t-il lancé aux délégués d'ACI Europe.

"Nous allons entrer dans quelques mois dans une période d'incertitude comme nous n'en avons pas connu depuis une décennie, et c'est le pire ennemi de l'activité économique", a-t-il jugé.

Spectre d'un retour du Covid

"L'agression russe en Ukraine ne va pas disparaître", mais va "durer encore très longtemps. Les prix de l'énergie sont très élevés, nous risquons des pénuries de main-d'oeuvre, des pénuries d'énergie (...) et même de nourriture dans certaines parties du monde, et en plus les taux d'intérêt remontent pour la première fois en une décennie", a énuméré M. Hololei.

Les prix du kérosène ont doublé en un an, un déficit de capacité des raffineries aggravant l'explosion du cours du pétrole brut. Or, le carburant représente environ le quart des coûts de fonctionnement des compagnies aériennes, obligées de les répercuter sur les tarifs des billets vu leurs trésoreries asséchées par deux ans de crise sanitaire.

Pourtant, "nous voyons le retour d'une forte demande, les gens veulent prendre leurs vacances" après la levée des restrictions sanitaires, a souligné Eleni Kaloyirou, directrice générale de Hermes Airports, gestionnaire des aéroports de Larnaca et Paphos à Chypre, où la haute saison touristique se prolonge jusqu'en novembre. Mais "nous sommes inquiets pour l'année prochaine".

Même circonspection du directeur général de l'aéroport d'Athènes, Yiannis Paraschis, au-delà d'un été qui s'annonce une nouvelle fois excellent pour la Grèce. Il a redouté de voir "l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation amputer une grande partie des budgets des ménages européens".

"Dans mon pays, nous savons comment survivre à l'inflation, mais vous commencez juste à comprendre ce que l'inflation veut dire", a témoigné pour sa part le patron de l'aéroport international d'Istanbul, Kadri Samsunlu, se disant "très inquiet" de l'émergence de ce phénomène en Europe occidentale.

"Cela pourrait affecter la confiance des consommateurs, et une fois qu'elle aura disparu, nous ne savons pas ce qui va se passer", a-t-il prévenu.

Autre nuage noir planant sur le transport aérien européen à moyen terme: une éventuelle reprise épidémique. "Le Covid n'a pas disparu, et ce n'est pas une grippe saisonnière", a mis en garde M. Hololei, en notant une "hausse des infections en Europe, due aux (sous-variants) BA.4 et BA.5", encore plus contagieux.

afp/rp