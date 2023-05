Zurich (awp) - Les compagnies aériennes et les aéroports suisses se réjouissent d'une demande de voyages en avion toujours élevée pour cet été, mais déplorent des facteurs externes qui réduisent les capacités, selon la faîtière Aerosuisse.

"En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de manque de personnel, les pièces de rechange pour les moteurs manquent et les grèves en Allemagne et en France continuent de perturber les horaires de vol", a assuré le président d'Aerosuisse, le conseiller national UDC Thomas Hurter, pilote de ligne de profession, cité dans le communiqué publié vendredi.

La Fédération suisse de l'aéronautique et de l'aérospatiale signale aussi l'exercice de l'Otan "Air Defender 23", qui aura lieu du 12 au 23 juin dans l'espace aérien allemand, avec plus de 200 avions militaires. "Les capacités seront ainsi encore réduites, ce qui entraînera également des répercussions sur le trafic aérien partant de la Suisse et ce qui entraînera des retards supplémentaires", se plaint la faîtière.

Alors que les prix pour les billets d'avion ont augmenté "presque partout", "les compagnies aériennes et les aéroports dépendent de ces recettes supplémentaires pour réaliser des investissements dans les nouvelles technologies et les nouveaux avions, qui permettront de réduire les émissions de CO2 de l'aviation", s'est justifiée Aerosuisse, qui regroupe environ 130 entreprises et organisations.

ck/lk