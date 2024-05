L'activité du secteur des services en Allemagne s'est accélérée au début du deuxième trimestre, soutenue par la croissance des nouvelles commandes, selon une enquête publiée lundi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) des services HCOB est passé de 50,1 en mars à 53,2 en avril, dépassant ainsi la barre des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis juin de l'année dernière.

"Le secteur des services allemand, qui était encore dans le marasme au début de l'année, se rétablit rapidement", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Non seulement l'activité s'est développée au rythme le plus rapide depuis dix mois, mais il y a également eu une reprise des nouvelles affaires et des affaires en cours, ainsi que de l'emploi, a noté M. de la Rubia.

Dans le même temps, l'enquête a mis en évidence des pressions inflationnistes persistantes, les coûts des intrants et les prix à la production augmentant plus rapidement que leurs moyennes historiques.

"Nous interprétons ce pouvoir de fixation des prix comme une indication supplémentaire de la bonne santé générale du secteur des services", a déclaré M. de la Rubia.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est passé de 47,7 en mars à 50,6 en avril, dépassant le seuil de 50,0 pour la première fois en dix mois.

Les gains ont été exclusivement tirés par le secteur des services, l'industrie manufacturière étant toujours en fort déclin, selon le rapport. (Rapport de Maria Martinez ; édition de Christina Fincher)