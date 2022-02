Le secteur bancaire face au conflit en Ukraine

Les mesures importantes :

Parmi les mesures phares contre la Russie, on peut citer le gel des actifs de nombreuses banques et de nombreux dirigeants et oligarques russes dont Vladimir Poutine dans l’UE, les USA ainsi qu’au Royaume-Uni. Il y a également le blocage de l’accès à la Russie aux principaux marchés financiers dont le marchés européens et américains des actions et celui des devises. La sanction financière la plus importante reste l’interdiction d’accès au SWIFT, un système de transaction international, qui rend impossible des échanges majeurs pour la Russie et met à mal sa stabilité économique.

HSBC agit :

La première banque de commerce mondial commence à réduire ses relations avec la Russie sans pour autant communiquer sur la nature des sanctions prises. Malgré une faible exposition à la patrie de Poutine (HSBC y emploie environ 200 personnes et y réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de dollars, soit une fraction de son revenu global de 50 milliards de dollars), HSBC constitue néanmoins un rouage essentiel au système bancaire mondial et la privation de ses services envers la Russie reste un énorme coup dur. Pour donner une idée de la portée des restrictions, HSBC souligne qu'en vertu des sanctions américaines, une entité détenue à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes bloquées est elle-même considérée comme bloquée, qu'elle figure ou non sur la liste des sanctions.

La Corée du Sud rejoint les efforts occidentaux :

La Corée du Sud va renforcer les contrôles de ses exportations de produits stratégiques envers la Russie. Parmi les articles qui subiront un contrôle accru, on retrouve les fournitures d'électronique, de semi-conducteurs, d'ordinateurs, d'information et de communication, de capteurs et de lasers, de navigation et d'avionique, ainsi que d'équipements marins et aérospatiaux. Deux grandes banques du pays de Samsung ont déclaré avoir bloqué sept banques russes du système international de paiement SWIFT : "Le blocage de SWIFT aura des répercussions négatives sur le financement du commerce, même si les importations totales de gaz naturel et de pétrole de la Corée du Sud en provenance de Russie ne sont pas si importantes, puisqu'elles représentent environ 5 à 10 % du total, a déclaré Jeong Min-hyeon, économiste spécialiste de la Russie et de l'Europe au Korea Institute for International Economic Policy.

BNP Paribas et Société Générale exposées à la Russie et à l’Ukraine :

La première banque française BNP Paribas annonce avoir une exposition nette résiduelle à la Russie et à l’Ukraine d’environ 500 M€, qui serait cependant couverte par un niveau important de garanties et de collatéral. Concernant la Société Générale, elle réalise un résultat net de 152 M€ à travers sa russe filiale Rosbank, et serait exposée à hauteur de 18 Mds€ en Russie soit moins de 2% de son exposition totale.