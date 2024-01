Les régulateurs mondiaux, les spécialistes de la sécurité aérienne et les fabricants ne sont pas parvenus à un accord sur une solution technique rapide au problème de l'usurpation du GPS à proximité des zones de guerre lors de la réunion de jeudi, appelant plutôt à une meilleure formation des pilotes pour faire face à ce problème, selon deux sources informées des discussions.

Les compagnies aériennes ont demandé une action rapide après une série d'incidents au cours desquels les systèmes de navigation ont été perturbés et ont affiché une fausse position ou une heure erronée, bien que les commandes de vol des avions soient restées intactes.

Le spoofing peut consister en l'envoi, par les militaires d'un pays, de faux signaux du système mondial de localisation (GPS) à un avion ou à un drone ennemi afin d'entraver son fonctionnement, ce qui a un effet collatéral sur les avions de ligne situés à proximité.

Selon le groupe industriel OpsGroup, le brouillage et l'usurpation du GPS se sont aggravés en Europe de l'Est, en mer Noire et au Moyen-Orient.

Le GPS fait de plus en plus partie de l'infrastructure de l'aviation, car il remplace les faisceaux radio traditionnels utilisés pour guider les avions vers l'atterrissage.

La première réunion internationale rassemblant le secteur s'est tenue jeudi à Cologne, en Allemagne, organisée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et l'Association internationale du transport aérien (IATA), un groupe commercial international.

Ni l'AESA ni l'IATA n'étaient immédiatement disponibles pour commenter la réunion.

L'amélioration de la formation des pilotes pourrait contribuer à trouver une solution globale au problème, qui, selon les experts, est appelé à s'aggraver avec l'intensification des conflits mondiaux, mais il faudra plus de temps pour approuver et normaliser toute technologie.

Selon les sources, le secteur doit conserver certaines des anciennes technologies en place pour éviter l'aggravation des problèmes liés au GPS, ont déclaré les responsables lors de la réunion.

Les solutions techniques sont également envisageables, mais elles peuvent être coûteuses, compliquées et pas toujours efficaces en fonction du type d'usurpation utilisé.

Au fur et à mesure que les attaques d'interférence GPS deviennent plus sophistiquées, les solutions techniques devraient être constamment mises à jour, ce qui créerait un jeu du chat et de la souris, a déclaré l'une des sources.

Une solution à long terme a également été évoquée : le développement d'une deuxième couche d'authentification qui permettrait de vérifier si une localisation GPS est usurpée.

Cette technologie a été développée dans le cadre du programme européen Galileo, ont indiqué les sources, mais elle n'est pas encore largement utilisée.

L'une des sources a déclaré que les régulateurs avaient indiqué qu'il était peu probable qu'un changement soit apporté au rythme de certification de certaines technologies, dont l'approbation dans l'aviation civile peut prendre une dizaine d'années.

La prochaine réunion consacrée à cette question sera une conférence sur les systèmes de navigation organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Antalya, en Turquie, au début du mois de février.