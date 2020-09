Le secteur de l'électroménager peu touché par la crise sanitaire

Zurich (awp) - Les ventes d'appareils électroménagers n'ont que marginalement souffert des effets de la pandémie de nouveau coronavirus durant les six premiers mois de l'année. Selon l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques (FEA), le nombre d'unités vendues a fléchi en l'espace d'un an de 1,1%.

Les ventes ont cependant évolué de manière contrastée selon les diverses catégories d'appareils, note mardi la FEA dans un communiqué. Alors que la stabilité est restée de mise pour le gros électroménager, un repli de 1,4% a été observé pour les plus petits équipements.

Du côté des appareils les plus volumineux, les ventes de congélateurs ont augmenté fortement, enregistrant un bond de 23,3%. La faîtière de la branche suppose que les besoins de stockage ont probablement augmenté dans le sillage des mesures de semi-confinement.

Dans le catégories du petit électroménager, les appareils permettant de produire du pain ont également rencontré une vive demande, leurs ventes explosant de (165,5%), tout comme, dans une moindre mesure, les sorbetières (+16,4%), les fours de table (+13,3%). La FEA observe cependant que les volumes en unités de ces produits demeurent faibles.

Pour les appareils affichant des ventes supérieures à 100'000 unités, celles de fers à repasser et de machines à café ont fortement ralenti, soit de respectivement 17 et 10,4%.

L'organisme note de manière générale que la branche a bien tenu le choc de la crise sanitaire. L'actuel creux conjoncturel devrait se poursuivre pour le secteur de l'électroménager au cours du prochain trimestre, anticipe la FEA.

