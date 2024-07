Le principal indice boursier du Canada a baissé mardi, la chute des prix du pétrole ayant pesé sur les actions du secteur de l'énergie, mais le mouvement a été limité avant une éventuelle réduction des taux d'intérêt par la Banque du Canada.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 58,9 points, soit 0,3 %, à 22 813,75, abandonnant une partie du gain de la veille.

"Le marché s'accroche malgré la baisse de certains secteurs importants, a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

Les deux secteurs les plus pondérés du TSX, les services financiers et l'énergie, ont perdu respectivement 0,2 % et 1,4 %.

Le secteur de l'énergie a chuté alors que le prix du pétrole est tombé à son plus bas niveau en six semaines, s'établissant à 79,96 $ le baril (- 1,8 %), en raison des attentes croissantes d'un cessez-le-feu à Gaza et des inquiétudes grandissantes quant à la demande en Chine.

La Banque du Canada devrait réduire son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 4,50 % mercredi, sa deuxième réduction en autant de mois, après que des données récentes aient montré une baisse de l'inflation.

"Le grand jour est demain en ce qui concerne les taux d'intérêt et cela pourrait faire bouger les actions des banques", a déclaré M. Small, ajoutant que les prêteurs pourraient bénéficier de l'augmentation de l'activité économique à mesure que les coûts d'emprunt diminuent.

La Banque de Nouvelle-Écosse a nommé Anique Asher au poste de chef de la stratégie et de l'exploitation. Il s'agit du dernier changement au sein de la direction de Scott Thomson, qui a pris les rênes de la banque au début de l'année dernière. Ses actions ont baissé de 0,8 %.

Le secteur industriel a également été un frein, avec une baisse de 0,8 %, mais la plupart des autres secteurs ont terminé en hausse, avec notamment un gain de 0,5 % pour la technologie. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Nikhil Sharma à Bengaluru ; rédaction de Marguerita Choy)