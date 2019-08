Le secteur de la construction affiche toujours le sourire

Zurich (awp) - Les signaux positifs perçus en début d'année semblent se confirmer pour le secteur de la construction. Au deuxième trimestre, les chiffres d'affaires cumulés ont pris 4,8% sur un an à 5,5 milliards de francs suisses, indique jeudi la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE).

L'indice de la construction en Suisse pour le troisième trimestre a ainsi augmenté de 2 points à 150 points.

Tous les segments du bâtiment se sont inscrits en hausse au deuxième partiel, tandis que le génie civil accuse une contraction des recettes de 2,2%, selon les résultats de l'enquête trimestrielle de la faîtière de la branche, publiée conjointement avec Credit Suisse.

Dans le bâtiment, le chiffre d'affaires a atteint 2,9 milliards de francs suisses entre avril et juin. Les trois segments bâtiment public (+7,5%), construction non résidentielle (+9,9%) et logement (+13,6%) ont contribué à la hausse. La SSE prédit la poursuite de la tendance favorable à moyen terme pour le domaine du logement.

Les réserves de travail dans la construction sont importantes et représentent 16 milliards de francs suisses. L'effectif total de la branche a augmenté de 5400 employés permanents sur un an. Il s'élève désormais à 82'000 équivalents plein temps, un chiffre inégalé depuis cinq ans au cours d'un deuxième trimestre.

fr/jh