Le secteur de la construction britannique subit un ralentissement en avril en raison de la hausse des coûts -S&P/CIPS

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de la construction S&P Global/CIPS a glissé de 59,1 à 58,2 en mars, ce qui constitue sa valeur la plus élevée conjointe depuis juin 2021.

Les économistes interrogés par Reuters avaient en moyenne prévu que l'indice tombe à 58,0.

L'indice PMI tous secteurs plus large, qui comprend les données précédemment publiées sur les services et la fabrication, est tombé à 58,2 contre 60,7, également le plus bas depuis janvier, lorsque la Grande-Bretagne a fait face à une vague de cas de coronavirus Omicron.

"Le secteur de la construction s'oriente vers une phase de reprise plus modérée alors que la forte hausse des coûts de l'énergie et des matières premières frappe les budgets des clients", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global.

Une mesure des prix payés par les entreprises de construction a atteint son plus haut niveau depuis septembre de l'année dernière.

La construction de logements a progressé à son rythme le plus faible depuis septembre 2021.

Les carnets de commandes étaient bien remplis, ce qui a entraîné une hausse de l'emploi, mais la croissance de la demande a ralenti en raison de la hausse des coûts d'emprunt et l'optimisme des entreprises était le plus faible depuis septembre 2020.

La Banque d'Angleterre a relevé son taux d'intérêt de référence à 1,0 % jeudi, sa quatrième hausse depuis décembre, et a déclaré que d'autres hausses seraient probablement nécessaires car elle cherche à contrer une poussée de l'inflation qui devrait dépasser 10 % plus tard cette année.