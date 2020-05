Le secteur de la construction en difficulté, mais... (eToro)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le secteur de la construction qui compte deux millions de salariés en France et qui représente 11% du PIB, a été durement touché par la crise du coronavirus, constate Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro. Dès mars 2020 les mesures de confinement ont provoqué le ralentissement voire l’arrêt des chantiers, entraînant ainsi une chute de 75% de l’activité, selon la Banque de France.Par ailleurs la profession est confrontée à des surcoûts engendrés par les mesures de sécurité sanitaire sur les chantiers, souligne Antoine Fraysse-Soulier. Le surcoût moyen ressort à 10 % pour la construction de petits immeubles, entre 15 et 20 % du coût total du chantier en rénovation, et jusqu'à 20 % pour une maison individuelle.Avec une marge bénéficiaire de 10% en moyenne dans la profession, le secteur ne peut encaisser une telle hausse, prévient l'expert. C'est pour cela que le président de la FFB (Fédération Française du Bâtiment) a demandé la répartition de ces surcoûts et l'annulation pendant quelques mois des charges patronales.Malgré d'évidentes difficultés à court terme, Antoine Fraysse-Soulier estime néanmoins qu'à moyen et long terme, le secteur de la construction pourrait être un des grands gagnants de la relance budgétaire massive de 750 milliards d'euros, décidée récemment au niveau européen.