Le secteur des crypto-monnaies affiche des sorties de fonds pour la deuxième semaine consécutive - CoinShares

Le secteur a enregistré des sorties nettes de 47 millions de dollars au cours de la semaine terminée le 18 mars, après avoir connu des sorties de 110 millions de dollars la semaine précédente. Avant les deux dernières semaines, les produits d'investissement en actifs numériques ont connu sept semaines consécutives de flux entrants.

Les sorties de fonds sont survenues dans un contexte d'efforts continus pour réglementer la crypto. Le président Joe Biden a signé un décret il y a quelques semaines demandant au gouvernement d'évaluer les risques et les avantages de la création d'un dollar numérique de banque centrale, ainsi que d'autres questions liées à la crypto.

Le bitcoin a connu la plus grande sortie de 33 millions de dollars au cours de la dernière semaine, selon le rapport, après des sorties de 70 millions de dollars précédemment. Les flux depuis le début de l'année restent toutefois positifs, à 63 millions de dollars.

Lundi, le bitcoin était en baisse de 0,5 % à 41 047 $. Depuis son plus bas niveau intrajournalier le 24 février, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le bitcoin a gagné environ 18 %.

"Même si le bitcoin s'est un peu rétracté après avoir atteint 42 000 $ pendant le week-end, il a quand même réussi à clôturer la semaine bien au-dessus de 40 000 $", a déclaré MikkelMorch, directeur exécutif du fonds de couverture d'actifs numériquesARK36.

"Un tel retracement semble sain après une hausse notable au cours de la semaine dernière et ne doit pas être considéré comme une réaction négative à une nouvelle géopolitique ou macro particulière. Tant que le bitcoin reste au-dessus de 40 000 $, il y a de bonnes chances que la tendance se poursuive."

Les produits basés sur l'Ethereum ont enregistré des sorties de fonds de 17 millions de dollars la semaine dernière, soit moins que la semaine précédente, qui avait enregistré des sorties de fonds de 50 millions de dollars. L'Ethereum continue de souffrir du sentiment négatif des investisseurs, selon les analystes, avec des sorties de fonds de 151 millions de dollars depuis le début de l'année, soit 1,2 % du total des actifs sous gestion.

En revanche, d'autres altcoins ont enregistré des entrées la semaine dernière, comme Ripple, Polkadot et Solana.

Les produits d'investissement en actions liés à la blockchain ont également enregistré des entrées nettes de 17 millions de dollars la semaine dernière, contre 4 millions de dollars la semaine précédente.

Les actifs sous gestion de Grayscale et CoinShares, les deux plus grands gestionnaires d'actifs numériques au monde, ont chuté par rapport à leurs sommets pour atteindre 37,25 milliards de dollars et environ 3,7 milliards de dollars, respectivement.