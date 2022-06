Le secteur des crypto-monnaies est en proie à l'anxiété alors que le bitcoin vacille près du niveau clé de 20 000 $.

Le bitcoin, qui a perdu 57 % depuis le début de l'année et 37 % ce mois-ci, est passé sous la barre des 20 000 $ ce week-end, pour la première fois depuis décembre 2020. Ce niveau a une signification symbolique, car il correspondait à peu près au sommet du cycle de 2017.

La chute des prix fait suite à des difficultés chez plusieurs acteurs majeurs du secteur, tandis que de nouvelles baisses pourraient avoir un effet d'entraînement, car d'autres investisseurs en crypto sont contraints de vendre leurs avoirs pour répondre aux appels de marge et couvrir les pertes.

Le fonds spéculatif en crypto Three Arrows Capital explore ses options, y compris la vente d'actifs et un renflouement par une autre entreprise, ont déclaré ses fondateurs au Wall Bourse Journal dans un article publié vendredi, le même jour que le prêteur en crypto Babel Finance, axé sur l'Asie, a déclaré qu'il suspendrait les retraits.

Le créancier américain Celsius Network a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il suspendrait les retraits, et bon nombre des problèmes récents de l'industrie remontent à l'effondrement spectaculaire du soi-disant stablecoin TerraUSD en mai.

Le bitcoin s'échangeait de part et d'autre de 20 000 $ lundi, tandis que le jeton n°2, l'éther, était à 1 075 $, après avoir plongé sous son propre niveau symbolique de 1 000 $ pendant le week-end.

"Si le marché augmente, tout le monde pousse un soupir de soulagement, les choses seront refinancées, les gens augmenteront leurs fonds propres, et tous les risques se dissiperont. Mais si nous allons beaucoup plus bas à partir d'ici, je pense que cela pourrait être une tempête de merde totale", a déclaré Adam Farthing, chef du bureau des risques pour le Japon chez le fournisseur de liquidités crypto B2C2.

"Il y a beaucoup de crédit qui est retiré du système et si les créanciers doivent absorber les pertes de Celsius et Three Arrows, ils réduiront la taille de leurs futurs carnets de prêts, ce qui signifie que le montant total du crédit disponible dans l'écosystème crypto est beaucoup réduit".

"Cela ressemble beaucoup à 2008 pour moi en termes de comment il pourrait y avoir un effet domino de faillites et de liquidations", a déclaré Farthing.

Pour être sûr, les développements dans la crypto ont coïncidé avec une chute des actions, alors que les actions américaines ont subi leur plus grande baisse hebdomadaire en pourcentage en deux ans sur les craintes de hausse des taux d'intérêt et la probabilité croissante de récession. [MKTS/GLOB]

Le prix du bitcoin a eu tendance à évoluer de manière à peu près similaire à d'autres actifs à risque tels que les actions technologiques.

Les petites cryptomonnaies ont été encore plus touchées que les principaux jetons, les investisseurs recherchant la sécurité comparative du bitcoin et des monnaies stables dont les valeurs sont rattachées à celles des actifs traditionnels, le plus souvent le dollar américain.

La capitalisation globale du marché des crypto-monnaies est d'environ 870 milliards de dollars, selon le site de cotation Coinmarketcap, en baisse par rapport au pic de 2 900 milliards de dollars atteint en novembre 2021.

Cependant, même les capitalisations boursières des stablecoins ont chuté ces derniers mois, ce qui suggère que les investisseurs retirent leur argent du secteur dans son ensemble.

Tether, le plus grand stablecoin du monde, a vu sa capitalisation boursière tomber à environ 68 milliards de dollars lundi, contre plus de 83 milliards de dollars début mai.