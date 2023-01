Le secteur des services Dec de la Chine prolonge ses baisses alors que les cas de COVID augmentent - Caixin PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin/S&P Global a augmenté à 48,0 en décembre contre 46,7 en novembre, mais est resté sous la barre des 50 points, qui indique une contraction de l'activité, pour un quatrième mois consécutif.

La Chine a brusquement supprimé sa stratégie stricte de zéro COVID début décembre après de rares protestations publiques concernant les restrictions prolongées, ce qui a déclenché une flambée d'infections au COVID dans tout le pays.

Le coup porté aux affaires par la nouvelle propagation du virus étend au secteur des services la douleur causée par les restrictions rigoureuses du pays en matière de COVID, qui ont été levées début décembre, et reflète une tendance similaire observée dans un PMI officiel des services plus important publié la semaine dernière.

Les entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête Caixin/S&P ont fait état de baisses de la production et des nouveaux travaux pour le quatrième mois consécutif en décembre, et la demande extérieure est passée de la croissance du mois précédent à la contraction.

Cependant, les entreprises interrogées étaient néanmoins optimistes quant aux perspectives de reprise pour les 12 prochains mois grâce à la levée des restrictions COVID qui pourrait entraîner une augmentation de la consommation, l'indice de confiance atteignant son plus haut niveau depuis 17 mois.

En décembre, les entreprises ont également continué à réduire leur personnel et à augmenter leurs prix, tandis que l'inflation du coût des intrants a ralenti.

Les dirigeants chinois se sont engagés à se concentrer sur la stabilisation de l'économie en 2023 et à intensifier les ajustements politiques afin d'amortir l'impact d'une recrudescence des infections au COVID à un moment où l'affaiblissement de l'économie mondiale nuit aux exportations.

"Cela nécessite non seulement des attentes sociales élevées et une confiance dans le développement, mais aussi que diverses politiques fonctionnent en tandem pour stabiliser le marché du travail et augmenter efficacement le revenu disponible des résidents", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group.

L'indice PMI composite de Caixin/S&P, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, est passé à 48,3 en décembre contre 47,0 le mois précédent, restant en territoire de contraction pour le quatrième mois consécutif.

Le Caixin PMI est compilé par S&P Global sur la base des réponses aux questions envoyées aux directeurs d'achat en Chine.