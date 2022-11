Le secteur des services américain ralentit en octobre ; les pressions sur les prix s'intensifient - enquête ISM

L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé jeudi que son indice PMI non manufacturier est tombé à 54,4 le mois dernier, le plus bas niveau depuis mai 2020, contre 56,7 en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le PMI non manufacturier glisserait à 55,5. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

Les fortes hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ralentissent la demande dans l'ensemble de l'économie.

Mercredi, la banque centrale américaine a relevé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Toutefois, elle a signalé que les futures augmentations des coûts d'emprunt pourraient se faire par petites étapes afin de tenir compte du "resserrement cumulatif de la politique monétaire" qu'elle a décrété jusqu'à présent.

Il s'agissait de la quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base, la Fed luttant pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

La mesure ISM des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est tombée à 56,5 contre 60,6 en septembre. Les entreprises ont toutefois signalé une forte baisse des exportations, probablement en raison du ralentissement de la croissance mondiale et de la vigueur du dollar.

La jauge des prix payés par les industries de services pour les intrants a augmenté à 70,7, contre 68,7 en septembre.

Le contraste est saisissant avec l'enquête de l'ISM sur l'industrie manufacturière réalisée en début de semaine, qui a montré que les prix des matières premières ont baissé pour la première fois en 28 mois en octobre et que la performance des livraisons des fournisseurs est la meilleure depuis 2009.

L'inflation des biens s'atténue à mesure que la demande se réoriente vers les services. Le déplacement vers les services suggère qu'il pourrait falloir un certain temps pour que l'inflation globale soit maîtrisée.

La mesure des livraisons des fournisseurs de l'industrie des services de l'enquête ISM a augmenté à 56,2 le mois dernier, contre 53,9 en septembre. Une lecture supérieure à 50 indique un ralentissement des livraisons. L'arriéré des travaux non terminés a peu changé.

L'indicateur de l'emploi dans l'industrie des services a baissé à 49,1, contre 53,0 en septembre. C'est la cinquième fois cette année que cette mesure se contracte.

Avec une augmentation inattendue des offres d'emploi en septembre et 1,9 poste pour chaque personne sans emploi, la baisse est très probablement fonction de la pénurie de travailleurs.

Les entreprises de services interrogées dans le cadre de l'enquête ISM en septembre ont déclaré que l'embauche restait un défi et que les travailleurs qualifiés étaient rares.