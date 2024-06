Le secteur des services américain a renoué avec la croissance en mai, après une contraction de courte durée le mois précédent, avec une mesure de l'activité des entreprises qui a connu sa plus forte progression en trois ans, selon une enquête publiée mercredi qui pourrait conforter la Réserve fédérale dans sa crainte d'un passage à des réductions de taux d'intérêt.

L'Institute for Supply Management a déclaré que l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier avait augmenté à 53,8 le mois dernier, contre 49,4 en avril. L'indice de mai, le plus élevé depuis le mois d'août, a dépassé les estimations des 59 économistes interrogés par Reuters, qui avaient fixé la prévision médiane à 50,8, juste au-dessus du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

L'indice de l'activité économique a augmenté de 10,3 points, soit la plus forte hausse depuis mars 2021, et a atteint 61,2, son niveau le plus élevé depuis novembre 2022.

La croissance des nouvelles commandes s'est accélérée après avoir diminué au cours des deux mois précédents et une mesure des coûts des intrants des services a diminué. L'emploi, bien qu'il se soit amélioré par rapport au plus bas niveau atteint en avril en quatre mois, est resté en zone de contraction à 47,1.

Les résultats plus élevés que prévu dans le secteur des services contrastent avec le rapport de l'ISM sur le secteur manufacturier publié lundi, qui a montré que l'activité des usines s'est contractée pour le deuxième mois consécutif en mai.

En effet, les données reçues au cours du mois dernier n'ont généralement pas répondu aux prévisions des économistes, ce qui confirme que les 525 points de base d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed depuis mars 2022 pèsent finalement sur une économie qui s'est avérée obstinément résistante.

Toutefois, les services représentant la majeure partie de la production économique américaine, la surprise à la hausse pourrait renforcer l'hésitation des décideurs de la Fed à réduire les taux d'intérêt, eux qui ont été ébranlés par une inflation plus forte que prévu depuis le début de l'année.

La Fed se réunira les 11 et 12 juin et devrait laisser ses taux inchangés, mais la banque centrale publiera des projections actualisées de ses responsables concernant la croissance, le chômage, l'inflation et la politique appropriée à différents horizons.

Lors de la dernière mise à jour de ces projections en mars, les décideurs politiques s'attendaient en moyenne à trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage chacune d'ici la fin de l'année. Ce n'est certainement plus le cas, et le débat entre les investisseurs porte désormais sur la question de savoir si la Fed procédera à deux baisses de taux ou à une seule cette année.