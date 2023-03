Le secteur des services américain reste stable en février - enquête ISM

Le secteur américain des services a progressé à un rythme régulier en février, les nouvelles commandes et l'emploi atteignant des sommets de plus d'un an, ce qui suggère que l'économie a poursuivi son expansion au premier trimestre.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré vendredi que son indice PMI non manufacturier a chuté à 55,1 par rapport à une lecture de 55,2 en janvier. Une lecture supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie. L'indice PMI se situe bien au-dessus du niveau de 49,9, qui, selon l'ISM, indique en temps utile une croissance de l'économie globale. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse du PMI non manufacturier à 54,5. La baisse négligeable du PMI suggère que les données robustes sur les dépenses de consommation et le marché du travail en début d'année n'étaient pas un coup de chance et que l'économie n'est nulle part proche de la récession, bien que les risques de ralentissement augmentent. Les signes de résilience de l'économie pourraient toutefois amener la Réserve fédérale à maintenir sa campagne de hausse des taux d'intérêt jusqu'en été. Le secteur des services bénéficie de la réorientation des dépenses des consommateurs vers les biens, qui sont généralement achetés à crédit. L'ISM a déclaré mercredi que son PMI manufacturier s'est contracté pour un quatrième mois consécutif en février. L'indicateur des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services de l'enquête ISM a augmenté à 62,6 le mois dernier, le niveau le plus élevé depuis novembre 2021, contre 60,4 en janvier. Le secteur des services est désormais au centre de la lutte contre l'inflation, car les prix des services ont tendance à être plus rigides et moins réactifs aux hausses de taux d'intérêt. Une mesure des prix payés par les industries de services pour les intrants a chuté à 65,6 contre 67,8 en janvier. Certains économistes considèrent l'indicateur ISM des prix payés dans les services comme un bon prédicteur de l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE). La Fed, qui a un objectif d'inflation de 2%, suit les indices des prix PCE pour la politique monétaire. Le ralentissement modéré des prix payés par les entreprises de services du mois dernier s'est produit malgré une amélioration considérable de l'offre. La mesure de l'enquête sur les livraisons des fournisseurs de l'industrie des services a baissé à 47,6 contre 50,0 en janvier. Une lecture inférieure à 50 indique une accélération des livraisons. L'embauche a augmenté le mois dernier, la mesure de l'enquête sur l'emploi dans l'industrie des services ayant atteint 54,0. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis décembre 2021 et il est en hausse par rapport au chiffre de 50,0 enregistré en janvier. Le resserrement du marché du travail entraîne une forte hausse des salaires, ce qui contribue à maintenir l'inflation à un niveau élevé.