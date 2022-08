Le secteur des services au Japon a presque stagné en juillet - PMI

Le ralentissement marqué de l'activité dans le secteur a proposé un signe avant-coureur que l'économie japonaise pourrait avoir du mal à amorcer une reprise convaincante, une tendance inquiétante pour un pays fortement exposé aux fluctuations de la croissance mondiale.

L'indice final au Jibun Bank Japan Services des directeurs d'achat (PMI) s'est effondré à 50,3, corrigé des variations saisonnières, marquant le plus bas niveau depuis mars.

Le chiffre montre que l'activité se situe légèrement au-dessus de la barre des 50 qui sépare la contraction de l'expansion.

Il est inférieur à l'indice final de juin (54,0), qui était le plus élevé depuis plus de huit ans, et à l'indice flash de 51,2.

"L'économie japonaise des services a signalé que les conditions de la demande avaient globalement stagné au début du second semestre de l'année, alors que l'impulsion donnée par la réouverture générale de l'économie s'est estompée", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

"Les membres du panel ont commenté que les conditions économiques plus faibles, en partie dues à l'inflation et à l'incertitude, avaient pesé sur le secteur."

Les coûts moyens supportés par les entreprises de services sont restés élevés, atteignant le deuxième taux le plus élevé de l'histoire de l'enquête après le record de juin.

L'indice PMI composite, qui est estimé en utilisant à la fois l'industrie manufacturière et les services, a glissé à son plus bas niveau en cinq mois, soit 50,2, après avoir atteint 53,0 en juin.

"Dans l'ensemble, l'activité du secteur privé a largement stagné en juillet après la solide hausse de juin", a ajouté M. Bhatti.

"Une nouvelle baisse de la production manufacturière et la stagnation des nouvelles commandes globales ont contribué à l'affaiblissement de la lecture."